Zapping 2.0

“Siempre hay dos opciones, la que tomas y la correcta”

Yo extraño cuando las series presentaban sus episodios cada semana, era una sensación maravillosa de estar esperando qué era lo que iba a pasar con determinado personaje o situación. Incluso en los inicios del cine en las salas se proyectaban episodios de las películas de súper héroes para mantener a la audiencia cautiva durante algunos meses. Era esa necesidad de pensar quien murió o cuál sería la reacción del protagonista al enfrentarse a determinada situación. De inmediato llega a mi mente la serie Dinastía, entre una y otra temporada que se demoraba un año para llegar, me tuvo pensando si Alexis habría muerto en una pelea inolvidable con Kristle. De eso se trataba, de generar expectativa y mantener al espectador con el producto en mente. Incluso aún los canales de televisión que realizan sus propias series las van presentando por episodios semanales como en el caso de Fox y HBO. Pero la otra cara de la moneda es cuando se estrenan todos los episodios el mismo día y esto nos obliga a maratonear, porque en verdad por más que uno trate de dejar el episodio hasta el otro día, sabiendo que se tiene ahí, se cae en la tentación. Eso sí, no todas se prestan para quedarse hasta las tres de la mañana teniendo que madrugar al otro día o faltar al cumpleaños de un amigo por quedarse viendo todos los episodios un sábado por la noche. Esa es la nueva televisión y estoy seguro que no me ha pasado solo a mí con unos títulos que son de obsesión.

Les tengo uno de esos que uno no es capaz de dejar para ver al otro día, tiene el enganche necesario para que uno diga “otro y me acuesto”, es la serie llamada Dilema (What/if) y que me hace recordar cuando nos enamoramos de Revenge en su primera temporada. Protagonizada por Renée Zellweger, Jane Levy, Blake Jenner y Keith Powers entre otros, esta temporada cuenta con diez episodios que nos llevan de la mano de una científica y su esposo que aceptan una propuesta indecorosa de una misteriosa y poderosa mujer. Poco a poco y a través de algunas claves que se nos van soltando en flashbacks vamos tratando de entender esa maraña de situaciones contadas al viejo estilo de algunas de las más inolvidables series americanas de los años noventa. No creo que le guste a todo mundo desde el inicio, pero si estoy seguro que poco a poco se irán enganchando con una historia que sinceramente no deja al televidente inconforme.