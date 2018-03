Zapping

“La mayor arma de destrucción masiva es la ignorancia”

Algo pasa con el cine de ficción útilmente. No sé porque les ha dado a los directores por ser creativos a la hora de contar historias inverosímiles adornándolas con inusitada belleza. Eso precisamente es lo que pasa con esta nueva película de Netflix, por cierto un estreno muy esperado y que deja varios sin sabores. Acá entonces es cuando determino que los espectadores estarán divididos como en La llegada, unos la amarán y otros, como yo, la detestarán.

Va de una historia que podría decirse que hemos visto antes. Una bióloga militar decide ir hasta una zona restringida a averiguar qué le pasó a su esposo, cosa que no creo haga por amor, pues le ha sido infiel durante un tiempo con un compañero, pero está empecinada en encontrar la verdad en un extraño resplandor que se aleja de todas las leyes naturales conocidas. Se adentra junto a otras cuatro científicas para determinar qué es lo que pasa allí y desde ese momento empiezan a descubrir un terrorífico, pero hermoso, mundo paralelo. Y aunque la cinta promete, se queda en eso, en promesas. No entiendo el alboroto que se ha hecho por este film que se pensaba iba a rescatar a los televidentes de los bodrios recientes que me da pena mencionarlos. A los fanáticos del libro, que hace parte de una trilogía llamada Southern Reach les va a parecer fantástica la recreación que de la novela hace el director de Ex Machina, Alex Garland, quien captura el imaginario fantasioso del escritor Jeff VanderMeer. La novela ha sido aclamada por la crítica y se ha convertido en todo un best seller, pero a su adaptación le falta algo. Si visualmente es poderosa y hermosa, con ese mundo luminoso y tenebroso.

La actriz Natalie Portman le aporta al personaje todo lo que puede para recrearlo, el cuento no es malo, la música es excelente, pero no logra emocionar debidamente. Algo similar a lo que pasó con The Arrival, cinta que logró generar en mí solo aburrimiento y lo mismo me pasó con Aniquilación. El recurso de moverse cronológicamente en lugar de aportar, quita. A mí me parece una cinta evidente, inexpresiva más allá de la belleza de sus efectos, pero todo el tiempo me recordó al fiasco absurdo de Evolución, la olvidable película con David Duchovny. La definición de la historia en sus últimos minutos, un poco diferente a la del libro, tampoco es novedosa ni inquietante y me hizo pensar que la admiración del autor por su adaptación no era más que un truco publicitario. Véanla bajo su propio riesgo amigos, a mi me pesó haber gastado dos horas de mi tiempo esperando que pasara algo que no pasa, me sentí francamente engañado por la enorme expectativa que tenía y sobre todo, porque no logro entender las excelentes referencias que dan de la película. Pero bueno, como espectador y ser humano, hay que conocer lo malo para apreciar lo bueno.