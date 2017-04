Las falacias de la política

“Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes hacer lo mismo con todos. Abraham Lincoln. Presidente de EE.UU desde marzo de 1861 hasta su asesinato en abril de 1865.

“Todo fue a mis espaldas”. Ernesto Samper.

“Me acabo de enterar”. Juan Manuel Santos.

¿Quién tiene más credibilidad? Aunque el fiscal general Néstor Humberto Martínez, hasta hoy un excelente funcionario, con investigaciones serias y con resultados, ha sido acusado por el senador Jorge Robledo de mentirle al país. Según el brillante legislador, el doctor Martínez ocultó asesorías a la concesionaria Rutas del Sol SAS (Odebrecht-Grupo Aval). Tiene una prueba reina, como lo es una carta fechada el 17 de marzo de 2017 recibida de la misma concesionaria. Parece que en el caso Navelena (Odebrecht - Grupo Aval) también existieron asesorías. Es importante para Colombia que esta situación se aclare. Esencial decir que la verdad y la política nunca se han llevado bien, no son los mejores amigos.

Aquí en la vereda existen personajes cuya trayectoria ha sido una falacia, son aquellos que hace algunos años fueron testaferros de traquetos reconocidos y hoy se codean en los clubes con los heliotropos de moda, totalmente permisivos y encubridores. De igual manera aún se conservan unos “caballeros” que ocuparon cargos públicos con manejo de dinero, allí robaron hasta enloquecer, haciendo de paso un capital mentiroso asistiendo hoy a las exposiciones equinas ya las corridas de todos siempre en primera fila, acompañados muy de cerca por los filibusteros, contrabandistas de todo tipo, piratas y los nuevos ladrones de cuello blanco.

Decir la verdad en mi país se ha vuelto un artículo de lujo para alguna clase política, esto nos lo acaba de confirmar el recién destituido senador del partido de la U por el departamento de Risaralda Carlos Enrique Soto, quien por colocar en su unidad de trabajo legislativo a un hijastro (lo leí en LA PATRIA del 29 de marzo) violó la ley. El funcionario en mención cobró el sueldo sin laborar, incluso viajó a Panamá y al Canadá, sin embargo... el congresista “certificó” que sí había trabajado y ya vemos las consecuencias. ¡Jesús credo! ¿Cómo lo hacen? Parece que decir la verdad no está entre las virtudes de algunas figuras de la vida nacional; el engaño, el ocultamiento de la verdad y la tergiversación de algunos hechos, hacen parte de un manejo metódico de la mentira para mantener a una parte de la población arrodillada al régimen. Aquí Maquiavelo es el rey, pues el fin justifica los medios. Simplemente estamos volviendo trivial, insípido y pueril lo éticamente correcto. La violencia en mi país la estamos disimulando con la falacia y ese engaño nos lleva a más rudeza y salvajismo.

Se está acabando la ética, lo cual deslegitima totalmente la política. Al no respetar la verdad se acaba la transparencia y posiblemente vamos a tocar fondo con tanta mentiras y descaradas exigencias de las Farc y el Eln en este proceso de paz. Todos los días encontramos más falacias y “Sapos” difíciles de digerir. Cualquier democracia degenera en farsa cuando el gobernante de turno, en este caso Juan Manuel, excluye a quienes piensan distinto. Al autócrata no le gusta la crítica y tolera de mala gana a los descontentos. Eso sí, tiene una pesadilla: la prensa libre y los que opinan con total libertad pues no dependen de un pueblo políutico. Ese autócrata resucita al “reyezuelo” que lleva adentro mostrando una jerarquía que no tiene, restringiendo de paso la facultad del pueblo para criticarlo. Se compra algunos medios de comunicación con su monopolio estatal mostrando una imagen ya desgastada y un poder ya muy disminuido. No podemos olvidar que Jean Francois Revel, escritor, periodista y filósofo francés dejo alguna vez que, “la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”.

Por todo lo anterior, creo que lo que se viene para Colombia es un lodazal electoral, pues aún tenemos alguna prensa permisiva y cobarde y todavía persiste la mermelada y muchos funcionarios corruptos.