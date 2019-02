El estigma que se ha tenido de la vida en Bogotá son los malestares que genera el tráfico y los temas de movilidad. Un estigma que es completamente cierto.

A las personas que conocía en Bogotá les decía: “En Manizales no tenemos esos problemas”. “En Manizales no se oyen pitos”. “En Manizales no hay tráfico”. “En Manizales hay respeto en las vías”. Esa fue con la idea con la que me fui de mi ciudad un agosto del 2007; hoy, casi 12 años después, hay muchos replanteamientos que me haría de esas afirmaciones.

En estos meses he tenido la oportunidad de recorrer nuevamente la ciudad, lo he hecho caminando, en transporte público, en bicicleta y en carro, gracias a esto he podido ver bastantes cambios que han pasado en la ciudad respecto a la movilidad. Nadie puede negar los avances en infraestructura, la doble calzada de la Panamericana con su intercambiador a la altura de La Fuente, el túnel de la 52, la Avenida Colón, entre otros.

También se pueden ver las obras que se están ejecutando, el intercambiador de San Marcel, el puente de la Autónoma y el recién inaugurado intercambiador de La Carola, donde hasta el mismo presidente de la República vino a cortar el lazo.

Luego de esta inauguración me he preguntado, ¿cuál es la estrategia que tiene la secretaría de Manizales para la movilidad? Porque hay muchas preguntas que me surgen con ciertas obras que se realizan, empezando en la recién inaugurada obra de La Carola. No entiendo cómo, con la existencia de una glorieta nueva, si vengo desde San Rafael a La Leonora no hay un ingreso a la glorieta para hacer el retorno, pude ver que algo se está haciendo a la altura de aguas de Manizales, pero no tendría sentido que se gastaran cientos de millones de pesos, en un ingreso a una calle que era fácilmente solucionable con la glorieta. Hace poco también ampliaron el paso para el retorno al frente de la Nueva EPS, ¿cómo puede haber un retorno cuando la glorieta de San Rafael está a 400 metros?

Por las obras que se vienen haciendo hace varios años por la Kevin Ángel, uno supone que es para que sea una de las vías rápidas de la ciudad, pero no ganamos nada si se llena de semáforos, cruces, retornos y reductores de velocidad. Debe haber una estrategia establecida, para que estas megaobras sirvan realmente en su propósito de darle fluidez a la movilidad de la ciudad, debemos quitarnos la mentalidad de ciudad pequeña eliminando cruces en avenidas para que los carros anden menos, y pensar ya como una ciudad que tiene como uno de sus problemas el tema de la movilidad.

Por ejemplo, se debería haber contemplado gracias a la glorieta de La Carola, eliminar el cruce de la avenida desde Minitas, para que las personas vayan hasta la glorieta, hacer el retorno y así eliminar el cruce y semáforo más tedioso que tiene ahora la avenida; aunque a juzgar que no se puede hacer ese retorno por la glorieta, veo que no lo tuvieron en cuenta. Por otro lado, y como ejemplo acertado es lo que hicieron en el túnel de la 52, obligando a los conductores que vienen de La Leonora a ir hasta la 49, para tomar la Paralela hacia el estadio. Esas son las políticas que se deben tomar, aunque sean en inicio incómodas para algunos conductores, son un gran acierto para la movilidad de la ciudad.

Habrá otros temas para hablar más adelante, como la cultura ciudadana al volante (los “malparqueados”, una epidemia en la ciudad), y las bicicletas. Porque si hay algo que no entendí estratégicamente fue esa “ciclo ruta” que hicieron en Milán, que ni siquiera está unida circularmente.

Alcalde y secretario, hemos avanzado, pero no nos podemos quedar solo en obras, se debe implementar una estrategia de movilidad teniendo en cuenta el presente y futuro de la ciudad.