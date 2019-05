Según el informe de Manizales cómo vamos, la principal preocupación para los ciudadanos es el desempleo (en el último informe del DANE está en 13,6%), el mismo informe dice que esta preocupación se ha manifestado año tras año, en el 2017 el 68% de los ciudadanos consideraron que el desempleo se le debería prestar más atención y que tan solo para el 7% fue fácil encontrar empleo. ¿Qué se está haciendo para atacar esta preocupación?

Como dijo el fundador de Rappi en una entrevista de la FM, la única manera para bajar el desempleo y la desigualdad es con crecimiento económico, también en esa misma entrevista criticó que los políticos se pasan más en temas populistas que siendo tácticos en las decisiones, según él, vamos a tener crecimiento cuando alineemos objetivos, prioricemos inversiones para la competitividad, se atraiga inversión y se entienda lo que quiere el mundo.

El país ya se montó en ese bus, se logró tener el primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispano hablante, se firmó alianza con 500 Startups, se creó un fondo de fondos con SoftBank y se lanzó hace poco C emprende, una iniciativa que viene del modelo de Station F de París, la cual busca crear hubs de emprendimiento y así tener un futuro Silicon Valey en Colombia.

En conversaciones con Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa, comentó que las próximas ciudades en abrir C emprende van a ser Medellín, Cali y Montería. Me causó mucha sorpresa no escuchar a Manizales ni en los planes. En las redes de emprendimiento a nivel nacional, Manizales es catalogada como uno de los mejores ecosistemas de emprendimiento, un modelo para seguir, entonces ¿por qué no estamos en la agenda de C emprende?

Mi teoría está alineada con la afirmación del CEO de Rappi, no se ha mostrado interés político en el crecimiento económico de Manizales, solo por poner un ejemplo, apenas se vio el boom gastronómico de la ciudad, la Alcaldía quiso “ordeñar” a los comerciantes con el impuesto a los antejardines y en este momento en los restaurantes ya son muchas más las puertas que se cierran que las que se abren.

Si Manizales tiene un gran ecosistema de emprendimiento es gracias, entre otros, al apoyo de Fundación Luker entidad privada que con recursos económicos apoya la educación y el emprendimiento en la región, trajo para Manizales Más la metodología de Babson College, la universidad número uno de emprendimiento a nivel mundial y en alianza con diferentes entidades de la región han logrado posicionarnos en Colombia.

Pero necesitamos que la política local se suba al bus, exigirles a los candidatos que nos cuenten qué van a hacer en pro del crecimiento económico, exigir en los planes de gobierno a largo plazo acciones tácticas y no populistas, entender que el desarrollo no es cemento y aplaudir puentes, que el emprendimiento no es fácil, necesita políticas que lo apoyen y que los empresarios no son vacas para “ordeñar”.

Bruce Mac Master en la asamblea de la Andi en Bogotá dijo: “La desventaja de estar a 2.600mm de altura y a 1.000km del mar se pierde cuando hablamos de sectores digitales y de creatividad”. Si incluimos esta frase en el chip de Manizales, ya tendremos una base de hacia donde debemos apuntar para nuestro crecimiento económico.