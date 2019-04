El miércoles 6 de junio del 2018 Findeter, la Alcaldía de Manizales e Infimanizales presentaron el plan maestro de movilidad “PMM”, un plan muy interesante con metas propuestas hasta 2032 que se divide en 6 pilares.

Si la administración adoptara ese plan y siguiera sus lineamientos, los ciudadanos veríamos una ciudad que estructura la movilidad basado en una estrategia. Mientras que, en contraste, lo que pareciese es que se basara en improvisación y experimentación.

Entrando en materia, como las últimas decisiones de la Secretaría de Tránsito fueron tan criticadas, aplicaron una campaña mediática para justificar sus errores con la bandera de la vida. En cierto sentido me siento en el gobierno Santos, cuando se justificaba cualquier acción porque era por la paz.

Y aunque nadie pone en duda que la vida es lo más importante, pongo en duda si realmente esas decisiones se tomaron con esa idea, o es una excusa luego de embarrarla. Primero hay que verificar si realmente los accidentes son el gran problema de la ciudad. Según cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en Colombia durante el 2018 murieron 6.476 personas por accidentes de tránsito y 37.213 fueron lesionados.

De estos accidentes fatales, 521 fueron en Bogotá (8,05%), 238 en Medellín (3,68%), 80 en Pereira (1,24%), 55 en Armenia (0,85%) y 50 en Manizales (0,77%). De los lesionados 7.350 fueron en Bogotá (19,75%), 2.346 en Medellín (6,30%), en Pereira 1.344 (3,61%), en Armenia 712 (1,91%) y en Manizales 623 (1,67%).

De acuerdo con las cifras anteriores, a nivel nacional no tenemos un problema ni de víctimas fatales ni de lesionados en accidentes de tráfico, es la ciudad con menor número de estos casos en el Eje Cafetero, hasta presentamos una cifra menor a Armenia, la cual posee una población más baja.

Revisando en el PMM, en el pilar IV “un tránsito ordenado, fluido y seguro”, se exponen en el objetivo “reducir los riesgos de accidentalidad” cuatro estrategias; estas a su vez con 11 proyectos, los cuales la mayoría son sobre capacitación y el fomento de buenas prácticas. De infraestructura hay 2 proyectos: garantizar el paso para personas con movilidad reducida, y actualizar los semáforos para que tenga énfasis en el peatón, dos proyectos que ante mi conocimiento no se realizan óptimamente, y hay otro proyecto para la seguridad que tampoco se implementa “controlar los vehículos mal parqueados”.

Yo siempre he dicho que un mal gestor es aquel que prefiere prohibir a solucionar, y parece que es lo que sucede con la Secretaría de Tránsito, no gestionaron los proyectos plasmados en el PMM, realizaron grandes gastos en mega obras de infraestructura vial y ni así lograron hacer corredores viales que fluyan a buena velocidad y que sean seguros. No gestionaron mejores vías para los ciclistas, no gestionaron la integración del transporte público, empeoró el problema de los mal parqueados, no hay señalización en las vías secundarias de la ciudad y para colmo de males quieren cerrar la administración colapsando el tráfico, excusándose en una protección de la vida sin tener fundamentos estratégicos ni técnicos.

Con la forma de actuar de esta Secretaría, no demoran en prohibir los carros y las motos, logrando así asegurarse de que no haya un accidente más en la ciudad.