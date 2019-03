Los antejardines son un predio privado, pero son parte constitutiva del espacio público, diferente a parques o plazas que son en totalidad un bien público. Aclaración.

La Alcaldía crea el Proyecto 111, y los debates con los comerciantes se dieron aproximadamente en mayo del 2018 por redes sociales. Los perfiles oficiales de la Alcaldía empezaron a publicar textos e imágenes dando a entender que es ilegal explotar comercialmente los antejardines. Esto es falso, el POT lo permite bajo unos lineamientos.

Esta regulación se encuentra en los anexos de normas generales el numeral 1.2.1.2.5, esta norma es igual al código de construcciones de Manizales del 1993 es decir, ningún POT lo ha modificado desde hace 26 años y pareciese que cuando se redactó, el clima de Manizales fuera como el de la costa, prohíben techos anclados (como si no lloviera) y permiten un cerramiento de máximo 40 cm (como si no hiciera frío). Aclaración

Como el debate por redes no llevó a nada, los comerciantes realizaron como acto de protesta una marcha. Fue gracias a esto que el alcalde los citó a una reunión para “dialogar” sobre el proyecto.

El alcalde expuso el acuerdo pero que, si no llegaban a un acuerdo, él hablaba con un par de amigos concejales y entonces lo hundían (como efectivamente pasó). ¿Dónde está la independencia del Concejo? ¿Dónde estuvieron los concejales exigiendo la regulación? El alcalde también dijo que su obligación era presentar el proyecto, pero que si se hundía ya había cumplido. Se centró en lo literal de la exigencia, cuando el mandato del POT se dio para generar una regularización en pro de la ciudad. Preocupación.

El control urbano ya no lo realiza Planeación, sino las inspecciones de Policía, esto se realizó para crear una independencia y que no se politizara este control urbano. Aclaración

El alcalde también apuntó que este proyecto se creó para proteger a los comerciantes, no entiendo como un gobernante quiere proteger a un gremio sin siquiera hablar con ellos previo al proyecto. Adicional, en la reunión fue muy claro en que este cobro no daba seguridad de eliminar los procesos, porque el POT no iba a ser modificado, es decir, aunque se pagara se seguiría incumpliendo la norma. ¿Para qué forzar un cobro a comerciantes si no se les solucionaba el problema? Duda.

Luego de la reunión se pactó una mesa de negociación para modificar el Proyecto, donde había 2 extremos, la Alcaldía en su posición de sí o sí pagan, y los comerciantes en su posición de ni un peso. Al final no se llegó a nada, y la administración no mostró un interés de reglamentar de la mano de los comerciantes lo que había quedado en el POT. Aún hoy la posición no es regularizar, simplemente cobrar. ¿Un tema de ego? Duda.

El primer fallo, y el siguiente que está agendado, fueron contra establecimientos donde sus dueños fueron líderes de la marcha contra ese proyecto. Puede ser coincidencia, ¿existe la posibilidad de una presión a la Inspección como un mecanismo de venganza? Preocupación.

Es raro ver cómo autorizan casetas de buñuelos en parques, ver a los foodtrucks con techo anclado, y que no se haya evidenciado gestión por parte de la administración y los concejales para reglamentar los antejardines, de acuerdo con la realidad climática de la ciudad.

Mi posición difiere con la del alcalde, porque para mí la norma no se puede “saltar” pagando, como si el dinero nos permitiera estar por encima de la ley, lo que se debe es modificar en el POT es un tema de urbanismo, de paisaje, de una realidad climática y económica que tiene Manizales. En lo que sí estoy con la Alcaldía es que las normas se deben cumplir, si esta administración no quiere actualizar la norma, es la ciudad la que va a sufrir las consecuencias.

*Nota al pie: Me parece ético informarles a los lectores que tengo intereses personales en los ante jardines. intenté ser lo más objetivo que pude, pero de igual manera expuse hechos y a pesar de los pensamientos y posición que tenga, los hechos siempre serán eso, hechos.