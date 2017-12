No la tiene nada fácil Humberto de la Calle Lombana para ganar las elecciones el próximo año. No obstante ser el candidato con la mayor experiencia para regir los destinos de Colombia, su nombre tiene serias resistencias entre esa cantidad de colombianos que piensan que Juan Manuel Santos le entregó el país a las Farc. Haberse desempeñado como jefe del equipo negociador durante los cuatro años que duraron los diálogos en La Habana con el grupo guerrillero no lo favorece. Sobre todo por la polarización a que ha llegado Colombia después de la firma del acuerdo que le puso fin a cincuenta y dos años de lucha armada. Para ganar, De la Calle debe manejar un discurso que convenza a los electores de que el acuerdo con las Farc es lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia.

¿Quién es este hombre que se convirtió en figura nacional cuando como ministro de Gobierno en la presidencia de César Gaviria Trujillo tuvo la responsabilidad de orientar las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente para darle vida a la nueva Constitución Política de Colombia? No hay duda en la respuesta: un estadista. Humberto de la Calle Lombana, que nació en el municipio caldense de Manzanares, es un líder con la formación académica para regir los destinos de Colombia. De todos los colombianos que han expresado su deseo de aspirar al primer cargo de la nación es quien tiene la mejor hoja de servicios al país. Pero las mentiras que les vendieron a los colombianos quienes no estuvieron de acuerdo con las negociaciones podrían truncar su camino a la presidencia.

¿Tiene asegurada un hombre con la trayectoria de Humberto de la Calle Lombana su llegada a la Presidencia de la República? Si las condiciones del país fueran distintas, si Colombia no estuviera tan polarizada, si Juan Manuel Santos no registrara tanta opinión desfavorable, tendría allanado el camino hacia la Casa de Nariño. Pero como Colombia está dividida entre quienes anhelamos vivir en un país en paz y quienes quieren que el conflicto armado continúe desangrándonos, su aspiración tiene serios tropiezos. Sobre todo porque en la consulta donde resultó elegido como candidato quedó demostrado que el Partido Liberal no tiene ya la fuerza política de antes. La colectividad roja se dejó contar, y el más perjudicado con este resultado fue Humberto de la Calle Lombana.

¿Por qué a Humberto de la Calle Lombana lo perjudicó la consulta del liberalismo? Algunos analistas dicen que 365.658 votos depositados por su nombre no son capital político suficiente para garantizarle hacer una alianza donde sea escogido como candidato. En nuestro concepto, porque miles de colombianos están indignados por el gasto de cuarenta mil millones de pesos para que un poco más de setecientos mil ciudadanos acudieran a las urnas. Mientras en La Guajira los niños se están muriendo de hambre, mientras los hospitales se están cerrando por la crisis en la salud, mientras muchas poblaciones no cuentan con agua potable, el Partido Liberal se da el lujo de auspiciar un derroche de plata tan grande. Es posible que en las urnas le cobren a esa colectividad este error.

Para que De la Calle llegue a la presidencia deben darse condiciones especiales. El Partido Liberal, que en los tiempos del bipartidismo fue mayoría, no tiene ahora los votos para hacerlo presidente. Son indispensables, entonces, las alianzas. ¿Con quién? En el grupo de Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, el exalcalde de Medellín es el que lleva la delantera en opinión favorable. Por esta razón, no resignaría a favor del candidato liberal. Queda la posibilidad de que una parte del Partido de la “U” se vaya con De la Calle. Además, los conservadores podrían aportarle votos importantes. El arrastre que en este partido tiene el expresidente Andrés Pastrana es poco. En consecuencia, no son muchos los votos conservadores que se irían para el Centro Democrático.

El voto de opinión va a jugar un papel importante en el próximo debate electoral. Y Humberto de la Calle Lombana puede conquistar ese voto porque es un candidato que, como lo dijo Ricardo Silva Romero, “dice lo que piensa sin insultar a nadie”. Además, “no es un aparecido, ni un oportunista, ni un populista, ni un mesías”. El caldense es un hombre serio, estudioso, formado para gobernar un país que necesita como conductor a un líder que piense en una Colombia donde quepamos todos. ¿Es posible que llegue a la Presidencia de la República? Si se dan alianzas importantes alrededor de su nombre, sí. Este exregistrador Nacional del Estado Civil representa la decencia en la política. No es un politiquero. Y es un convencido de que con paz el futuro de Colombia será distinto.