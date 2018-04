Se dice que los egresados de las universidades son una fuerza insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la misión y visión institucional. La educación superior debe mantener al menos una permanente comunicación con quienes se formaron al amparo de sus principios que siguen haciendo parte integral de la Escuela.

Una de las universidades que mantiene una estrecha comunicación con sus graduados es la Universidad Autónoma de México, la emblemática institución latinoamericana.

En el penúltimo documento distribuido a sus egresados de todo el orbe trae un análisis sucinto del libro: La sociedad dolida, el malestar ciudadano, del exrector, el psiquiatra y escritor connotado Juan Ramón de la Fuente Rodríguez, quien ejerció su rectorado entre 1999-2007 y ha recibido Honoris Causa en 18 universidades. Ha ocupado diferentes cargos nacionales e internacionales académicos y administrativos en las áreas de la salud y educación.

Expresó el insigne médico con respecto a su libro: “Mi perspectiva fue tomar al país como un organismo que tiene problemas, que tiene dolencias, y tratar de ver qué está pasando. Llego a la conclusión de que es una sociedad dolida porque se le ha sometido a tensiones muy fuertes. Por una parte, como resultado de la violencia y la inseguridad que cotidianamente nos agobia, pero también que ha sido agraviada porque no conoce la verdad. En México rara vez se esclarecen las cosas, entonces todo esto se va acumulando y aparecen síntomas: aumentan las tasas de depresión, las tasas de adicciones, de alcoholismo, se dispara el suicidio entre los jóvenes, el país se vuelve obeso, su productividad disminuye. Y claro, uno puede decir que cada uno de estos es un elemento fragmentado, pero he tratado de enlazarlos como parte de un sistema que, en efecto, está dolido, y por eso hay un malestar cotidiano”.

Si se piensa en Colombia, como en otros países de América Latina, la situación parece calcada de una dura realidad que se ha extendido por años y no parece que las dificultades terminen prontamente.

De acuerdo a los analistas del Grupo Milenio, los fundamentos del documento se establecen en el neoliberalismo, la globalización y las nuevas tecnologías, tres factores que también han incidido en Colombia, y están activos en diferente proporción.

Retomando las palabras del académico ensayista, se encuentran frases que parecen un espejo del país, en todos sus rincones: “El discurso de los políticos no es convincente, han decantado el arte de mentir y cuando el lenguaje se vuelve hueco, retórico, reiterativo, pierde significado. Es vital que al lenguaje se integre el elemento emocional. Sin éste, no hay empatía. El ingrediente emocional ayuda a entender mejor lo que está pasando. Cuando hablo de las locas ansias de poder de los políticos, me refiero a esa falta de sensibilidad que no les permite entender lo que la sociedad siente.

Estamos frente a una clase política más interesada en llegar al poder y conservarlo que en los sentimientos de la ciudadanía. Ante esta dinámica aparecen algunos riesgos o patologías como el populismo o el nacionalismo, ambos vistos como emociones colectivas que van a satisfacer lo que el lenguaje político ha abandonado, porque finalmente las sociedades necesitan líderes”.

Continúa De la Fuente, “No podemos estar cerrados ante los nuevos derechos, los adquiridos y los que inevitablemente vendrán. Hay que tratar de adaptarnos a esos cambios en lugar de combatirlos, porque eso nos llevaría a una mayor dosis de frustración y polaridad”. ¿Y, qué dirá el país?

El rector se refiere a un libro de Josef Ajram que expresa: “Twitter te hace creer que eres sabio, Instagram te hace creer que eres un buen fotógrafo y Facebook te hace creer que tienes amigos. El despertar será durísimo”. Todo ello para demostrar que la soledad actualmente es una epidemia. Cierto, los colombianos se sienten solos en medio de la algarabía.

Para complementar, el escritor mexicano Juan Villorio afirmó el pasado domingo: “Creo que una de las cosas más difíciles que puede enfrentar un país no es solo que el entorno esté degradado, sino que también lo esté la ilusión”. Nada más.