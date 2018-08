Antaño, cuando estudiar era una tarea de pocos, quien lograba terminar sus estudios profesionales era considerado un caso excepcional. Si alcanzaba a obtener el título de bachiller era una proeza. De igual manera, era afortunado quien lograba alcanzar el quinto grado de primaria.

Hoy, para beneficio de todos, la situación es muy diferente, ya se obtienen doctorados con relativa facilidad. Hace 60 años, las universidades que estaban en Manizales solo contaban con tres doctores, excluyendo los médicos. La cuenta actual desborda los dos centenares, por lo tanto las instituciones que los albergan deben ser por lo menos mil veces mejores. Sin embargo, las cuentas en algunas áreas no armonizan.

Para llegar a doctor hay que comenzar, del buen inicio depende el logro de un excelente final. Por ello, es esencial el contar con un camino adecuadamente diseñado para que los colombianos lleguen y avancen hasta hacer realidad los sueños de quienes quieren llegar a la cima para obtener los beneficios personales, familiares y sociales a que tienen derecho.

Hace semana y media apareció una entrevista de Cristina Galindo a la educadora sueca, profesora de español, Inger Enkvist, en El País de Madrid bajo el título de: La escuela no puede ser una guardería. Entre las actividades de la entrevistada se detalla que es una investigadora en El arte de enseñar.

Ella considera que se debe volver al aula tradicional, donde los estudiantes encuentren un maestro con autoridad que privilegie el esfuerzo y la disciplina. ¿Un salto para atrás? Cada frase de la entrevista está repleta de material para reflexiones que se deben hacer las instituciones educativas con sus docentes a la cabeza.

Cree, para fortuna de muchos, que la escuela no es una generadora de estudiantes a granel y no encuentra justificable la intensa lucha por los escalafones. La profesora Enkvist está en desacuerdo con aquellos que promueven la ignorancia de cifras debido al alcance de las comunicaciones satelitales, la eliminación de los pupitres y las asignaturas en medio de una mayor libertad a los estudiantes. ¿Otro paso para atrás?

La entrevistada estudió en Suecia bajo un régimen gratuito y con calidad. ¿Cuándo será la generalidad en Colombia? Dice que la escuela no puede ser una guardería, ni el profesor un psicólogo o un trabajador social. ¡Maravilloso! Afirma que la escuela debe formar intelectualmente a los jóvenes. Mejor, más actualizado y certero no puede ser expresado.

A pesar de las experiencias, motivaciones y facilidades modernas, la maestra Enkvist no duda en hacer un llamado sobre los celulares y los computadores en los jóvenes, donde las escuelas con sus profesores y los padres deben adoptar conductas que limiten el uso de ellos.

Es indudable que la formación debe prevalecer sobre la información. Hay que expresar que ya llegará el tiempo de ella cuando los estudiantes descubran los verdaderos intereses en sus vidas para obtener lo que sea de su utilidad.

La doctora Enkvist plantea la recuperación del aula, donde la organización es fundamental. De ello se colige que la vida dentro del aula se constituye en una enseñanza y futura experiencia que es imposible desechar, por cuanto la integración con respeto hace posible la necesaria interrelación entre los diferentes estudiantes.

Afirma con relación a las búsquedas en los centros informáticos sistematizados satelitales, que a quien no sabe nada, el mecanismo no le sirve nada.

Refiriéndose a España, define que ahora la escuela otorga más énfasis en lo social que en lo intelectual. ¿Por qué no se analiza Colombia?

Otros temas interesantes se refieren a la lectura, al número de horas diarias en la escuela, el valor de los exámenes, la confianza en los profesores, la enseñanza del inglés, los niños díscolos y aquellos con dificultades en el aprendizaje.

Es estimulante para el análisis la lectura de esta entrevista. Ojalá fuera objeto de discusión colectiva.