Tener carácter, cada vez más escaso, es una cualidad de las personas. No debe confundirse ni con grosería ni con intransigencia, tan frecuentes como lo acomodaticio. Los seres humanos con personalidad recia son atrayentes, en la medida en que sus conductas se establecen como resultado del razonamiento. De otro lado, las personas afables son seductoras, sin que ello implique debilidad.

Cada vez se observan menos personas universales, en el sentido de tener un vasto y actualizado conocimiento sobre múltiples temas, que los distinguen con el solo platicar. Es muy agradable contactarlos cuando no se exhiben como únicos en la especie, cayendo en una pedantería insufrible.

Con motivo de la celebración de los 100 años de vida de José de Jesús Pimiento Rodríguez, arzobispo emérito de Manizales, un dignatario que merecía ser cardenal tempranamente, es apropiado recordar un acontecimiento suscitado en 1993.

En mayo, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Universidad de Caldas, uno de los invitados al acto central fue monseñor Pimiento, quien asistió cumplidamente como es su costumbre, igualmente llegaron al recinto universitario infinidad de autoridades.

El rector de la época habló especialmente con los asistentes externos. El arzobispo se quedó unos minutos indagando por asuntos universitarios. Hay que recordar que hasta 1975, en el Consejo Superior de la Universidad, había un escaño para un delegado de la Arquidiócesis de Manizales.

Tiempo después, el arzobispo pidió al rector unos minutos para platicar y se ofreció a ir a la Universidad. El rector le contestó que él iría al Palacio Arzobispal, el cual frecuentó muchas veces mientras estudiaba en el Colegio de Nuestra Señora. Al rector le pareció propicia la oportunidad para rememorar. Monseñor se disculpó, así es.

Se había iniciado en la Universidad el postgrado en Sexología Humana, un curso líder en Colombia, bajo la dirección del médico Helí Alzate Sánchez. La Iglesia no compartía, y así lo expresó, la investigación en sexología humana del profesor Alzate. Inclusive dentro del claustro y en la sociedad manizaleña existían controversias.

Cada uno tenía su verticalidad en temas trascendentes, pero eran conscientes de lo humano y de las condiciones de Iglesia y academia que les inducían a no inmiscuirse en los asuntos contrarios. La posición académica era defendida en la Universidad, pero la eclesial era controvertida duramente por miembros de la Universidad, en una aparente e irreconciliable bipolaridad, a pesar de que en la Universidad existía un capellán, de amplia aceptación, designado por el arzobispo.

El pedido de monseñor Pimiento, formulado con delicadeza, era que al curso de sexología humana, que estaba en su segunda cohorte, se le diera la visión católica de la sexualidad.

El pedido de monseñor no era fácil de cumplir. El rector no prometió nada. La excelente, recordada y de carácter María Leonor Villada, decana de Educación, bajo cuya égida estaba el curso de sexología del profesor Alzate, lo abordó con la solicitud y la sorpresa fue mayúscula cuando el doctor Helí, consideró la propuesta conducente, porque le daba una visión holística al postgrado.

Ese era el maestro: Un liberal en el amplio sentido de la vida, que primero fue profesor de bioquímica, laboratorio clínico y finalmente de sexología. Un historiador y gramático excelente. Universal.

De vuelta, monseñor Pimiento pidió escoger la persona para el curso, no existían factores en contra, y pocos días después anunció que el seleccionado era un presbítero vinculado al Opus Dei. Algunos que conocían del trámite solo atinaron a demostrar ironía, pero Helí Alzate no le vio inconveniente, así era: amplio conceptualmente, sin temor al conocimiento y a la controversia con argumentos. El desarrollo del curso fue un éxito.

Tres personas de temple, con profundo conocimiento y convencidas de su sitial podían lograr lo que se hizo, y de allí en adelante los conceptos de la Iglesia Católica están presentes en la discusión universitaria de la sexología humana.