La mejor manera de plantear modificaciones es conocer lo existente con un grado de certeza que debe estar próximo al ciento por ciento. Cifra difícil de lograr y más cuando se encuentra una elevada cantidad de variables que es necesario analizar, y más complicado cuando se deben incluir comportamientos humanos.

Cambios sugeridos por anécdotas o informaciones parciales no son buenas bases para establecer nuevos modelos, si hay lugar, que se adapten más a las necesidades actuales de los seres humanos, quienes son finalmente el objeto de toda labor de las personas.

Pasan los días sin avizorar un verdadero estudio sobre la calidad de la medicina que se practica en Caldas. Puede que la manera de ejercer la medicina en el departamento tenga los mismos problemas, si los hubiere, que los que se encuentren en el país, pero es imperativo identificarlos.

La salud de los seres humanos atiende a muchos factores, uno de los cuales, solo uno, es la atención médica que a su vez está influenciada por diversas circunstancias que no siempre están al alcance cotidiano de las personas.

La calidad de la práctica de la medicina depende de una cadena de eventos, generalmente no identificables al momento del encuentro exclusivo entre médico y paciente: El acto médico.

Los profesionales y auxiliares que contribuyen apoyando la actividad médica frente a su paciente para facilitar las decisiones con el fin de obtener buenos estados de salud, personales y comunitarios, lo deben hacer alrededor de sus principios. Otros, no siempre bajo la dirección de un médico, también son responsables ante el paciente, la familia, la sociedad y la ley por sus acciones u omisiones.

No solamente el médico es el responsable por la vida de las personas, según las leyes vigentes en el país.

Ahora bien, a priori, en Caldas hay excelentes entidades de atención en salud, las cuales con sus médicos atienden con oportunidad y calidad a sus pacientes, pero ello no es la generalidad de lo que sucede en el departamento. Ésta hipótesis debe ser estudiada para ser aceptada.

Las sociedades del departamento, urbanas y rurales, tienen el derecho a tener sistemas de atención médica que les permita solucionar los más esenciales problemas de enfermedad, de acuerdo a los recursos anunciados. No es lo mismo lo que se ofrece en atención médica en los corregimientos, A, B o C, a lo que se anuncia para los municipios L, M o N. Lo que se promete se debe cumplir.

El médico, en especial el que ejerce la medicina general, se encuentra en una encrucijada cada vez más hostil, por cuanto ha perdido la dimensión del manejo universal del 90% de los padecimientos de las personas que integran una comunidad.

Sin embargo, hoy se encuentra que en el ejercicio de la medicina las malas relaciones médico-paciente-familia, ocupan un primer un lugar entre las dificultades.

De otro lado, la formación integral del médico debe revisarse, el Consenso de Montería y la autonomía universitaria definirán el camino, sin espera. Una vez más, las prácticas de los estudiantes deben estar acordes a las necesidades de una buena práctica médica.

Las relaciones médico-institucionales son un asunto importante. Deben ser definidas explícitamente y aceptadas conscientemente por el médico, aquí no hay lugar a dubitaciones. La autonomía médica debe respetarse dentro de un marco institucional legal: Protector del paciente y su familia.

Igualmente, el médico tiene la obligación de conducir a sus pacientes a través de su enfermedad. Palabras y gestos tienen que ser de apoyo y nunca acciones que parezcan agresiones.

El paciente y su familia son diferentes, tienen necesidades esenciales distintas y han sido agredidos en no pocos casos por las entidades.

Por ello y otros múltiples hechos, es necesario conocer realmente la calidad de la atención médica en Caldas, para que el Estado, las instituciones de salud, la sociedad, los médicos y la academia adopten lo que les compete para una mejor medicina, bajo los principios irrenunciables de diligencia, pericia y prudencia. Lo demás son balbuceos al desgaire.