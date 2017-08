Una decisión que merece reflexiones

La sociedad colombiana conoce a la perfección las discrepancias existentes entre el escritorio y la realidad cuando se producen normas que pueden dar lugar a interpretaciones diferentes. De la misma manera, las orientaciones generales no siempre son válidas para todas las personas, y aunque parezca altisonante en muchas ocasiones agreden a las personas cuando se enfoca la individualidad de ellas bajo la lupa de la identificación de los derechos y deberes.

Se ha dicho que las instituciones están por encima de las personas, pero esta afirmación no puede ser absoluta, y cada vez hay que evaluarla con cuidado, porque del otro lado se encuentra la premisa que establece que los derechos de los seres humanos predominan sobre consideraciones materiales u obras derivadas de la acción de ellos.

La salud pública es una disciplina y un mecanismo de acción que pretende la protección de la sociedad por encima de derechos individuales. Ello es cierto, siempre y cuando se proteja y respete la vida de todos, lo que indica que una norma no puede arriesgar la vida de unos por proteger la de otros, aunque estos sean mayoría.

La citología del cuello uterino es un estudio que identifica mediante un sencillo procedimiento de toma, manejo y tinción, la existencia de células anormales en esta parte del útero. La prueba inicialmente descrita por el médico griego Georgious Papanicolaou, conocida como Pap, ha sido aplicada desde hace más de 60 años.

El cáncer de cuello uterino ha ocupado entre las mujeres durante mucho tiempo el primer lugar entre todos los tumores que las afectan. Aunque en muchos sitios ha sido desplazado por el cáncer de mama. Sin embargo, en Caldas es una causa importante de enfermedad y muerte.

En las últimas treinta semanas, en Caldas se registraron 54 casos. La tasa nacional ajustada por edad fue de 10,6 por cada 100 mil mujeres. El departamento está por encima del indicador nacional.

Sencillos ejemplos: A una mujer de 20 años le negaron su citología por no tener 25 años, consultó otra entidad y el diagnóstico fue de neoplasia intraepitelial de alto grado: cáncer. Otra mujer de 20 años no hizo caso a la publicidad y recurrió a su citología, tuvo un diagnóstico idéntico. Otra paciente con 25 años, que hizo caso a la norma, le diagnosticaron cáncer invasivo de cuello uterino.

Ellos sirven para ilustrar lo que está sucediendo como consecuencia de la emisión de una norma de Práctica Clínica, emanada del Ministerio de Salud en el 2014, sobre la detección de lesiones precancerosas en el cuello uterino, no sin antes advertir que muchos se han opuesto a ella por considerarla desde esa época no ajustada a la realidad colombiana.

La referida norma indica textualmente: “Se sugiere realizar la tamización con citología en mujeres menores de 30 años, desde los 25 años de edad, y en intervalos de cada tres años ante resultados negativos, con el fin de reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello uterino invasivo.”

Independientemente del análisis gramatical del texto, es necesario interpretar el alcance de la norma. Para ello, deben revisarse las palabras consignadas allí.

La norma “sugiere”. Este es uno de los meollos del asunto, porque duda para definir exactamente la edad del inicio del estudio de la citología vaginal en Colombia y que ésta comience a ser practicada en mujeres a partir de los 25 años de edad. Ello contrasta con la indicación clásica que manda, no sugiere, la necesidad de la citología en las mujeres que han iniciado su vida sexual.

Indudablemente, el médico deberá analizar el resultado con los datos de tabaquismo, embarazos múltiples de la paciente, inmunosupresión, infecciones de transmisión sexual y las características de su actividad sexual por la estrecha relación del cáncer de cuello uterino con la infección por el Virus del Papiloma Humano. Es importante mencionar que la citología no tiene 100% de sensibilidad diagnóstica, lo que equivale a decir que pueden existir resultados positivos que son verdaderamente falsos.

¿Quién responderá ante la sociedad y las pacientes por los casos de cáncer que se desprendan de la negligencia en el estudio de la citología cervicovaginal?