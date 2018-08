La vida de los seres humanos transcurre de diferente manera, cada quien escribe con su diario vivir la historia de lo que ha significado su existencia y de la cual será consciente hasta que la biología se lo permita. Los actos de los que ha sido el actor principal son plenamente reconocidos por él desde que ha tenido la capacidad mental plena de la memoria.

El tiempo, con o sin enfermedad degenerativa neuronal, le desdibujará muchos hechos reales en los cuales tuvo diferentes grados de participación y de logros. Todos los acontecimientos buenos o malos para él, por sí solos, permanecen indeleblemente, pero no están siempre al alcance del recuerdo pronto.

Cuando pasan los años las perspectivas propias de la vida anterior y la futura se van modificando. Ello es comprensible dentro de lo finito en que se encuentra la vida humana. Las cosas fáciles de antaño se van dificultando aún con el soporte de la experiencia y ésta va haciéndose más evidente y en buena parte se somete al distanciamiento por los actores modernos, lo que es natural, pero no siempre comprensible.

Aficionados manizaleños a la Fiesta Brava recuerdan la figura del torero Santiago Martín, El Viti y tienen presente sus maneras toreras, que lo distinguieron siempre en el mundo de la tauromaquia. Nacido en la Salamanca de la historia y la academia, vive sus días, al cumplir recientemente ochenta años, con una filosofía y placidez que dimensionan al hombre, a su oficio, al arte y al hecho de existir, que proporcionan una enorme envidia.

Hoy, sigue siendo dueño de una personalidad arrasadora que se evidencia en sus respuestas a la entrevista realizada por Ismael del Prado, difundida por Mundotoro y que ahora revolotea por las redes. El inicio del documento lo retrata con una exactitud humana impresionante, por lo verídica, definiéndolo como un caballero mayestático de pies a cabeza. Un legendario en quien se fundieron vida y toreo.

Lo dijo sin ambages: “Siento añoranza por no poder hacer lo que he hecho toda mi vida”. Y a continuación expresa con una dignidad infinita que el momento es de otros. Una lección de vida que pocos aprenden y otros ya la sienten, pero deben ajustar sus mentes a la realidad.

El ejemplo sirve para analizar el hecho de las personas que se preparan para ejercer la profesión o un oficio, también deben transitar conscientemente el camino para adoptar oportunamente la decisión personal de terminar la misión y no esperar que otros la adopten por él.

¿Cuándo iniciar el desligue? No lo expresa el Maestro, pero se sobrentiende que los hechos serán tan evidentes con las nuevas generaciones que la decisión está a la puerta de un buen entendedor.

Expresa sin tapujos: “En general, hay más perfección en el toreo, pero echo en falta más pasión en el ruedo”. Lo dijo porque lo intuye e identifica con las actividades y formas de torear de los demás. Sin embargo, esa concepción puede trasladarse a otras acciones de los humanos en donde la lucha por el dinero y el poder, en medio de una tecnología abrumadora, subyuga la esencia del valor intrínseco de lo humano.

Cuando las actividades se desarrollan con entusiasmo o emoción adquieren otro sentido, y vivirlo desde adentro o desde afuera da la fuerza de lo importante, y los resultados, todos positivos, pueden medirse bajo distintas lentes.

Y sigue expresándose: “Por encima de abrir o no una Puerta Grande siempre está triunfar”. Dicho por un hombre que abrió con su torería 14 veces la Puerta Grande de Las Ventas en Madrid, debe hacer pensar a más de uno, porque lo trascendental es el deber cumplido, triunfar, así no le otorguen los reconocimientos externos. Una dimensión de ser humano incontrovertible de El Viti.

Luego añadió: “Pero ni Belmonte, ni Gallo ni Joselito conocieron aquello de salir en hombros”. Los grandes del toreo no necesitaron de estímulos externos. Hoy, la gran mayoría de los maestros retirados, en cualquier actividad, no necesitan de lo pomposo, no lo buscan y casi ni lo aceptan.

Santiago Martín, El Viti, una inmensa lección de honradez.