Las personas tienen diferentes misiones que se modifican desde la niñez hasta la vejez, cuando la soledad es más intensa, cuando le permite hacer recuentos evaluativos de su existencia. Lo que no se contrapone al diario y necesario análisis.

Muchos pensadores han expresado que el ser humano, a pesar del entorno, la mayoría bullicioso, tiene épocas de soledad de diferente temporalidad y connotación. No hay que confundir este transitar con la vida solitaria permanente que atiende a factores diferentes, propiciada en no pocos casos por su voluntad.

La intimidad de las personas debe ser inviolable, pero con frecuencia es vulnerada, conscientemente o no, por otros, con la consiguiente lesión interior de los individuos. Afortunadamente en las familias, parejas sentimentales, amistades o grupos de identidad, existe la premisa tácita de respeto perenne por el otro.

En esa intimidad existen las razones que conducen u obstruyen las acciones de los individuos. Estas se traducen en hechos que ocupan espacios o simplemente se identifican a través de la expresión de su pensamiento.

Los demás observan las obras, las ignoran o las califican según su propia tabla de intereses, con indicadores que van desde cero hasta la exaltación.

De otro lado, cuando no hay obras, unos se resienten y otros se alegran, todo dentro de la expresión de lo humano.

En la labor de las personas el único camino válido es el cumplimiento honesto del deber, definido por ellas o el que les han encomendado y del cual se esperan resultados. Cuando no se logran los objetivos aparecen las explicaciones, no siempre compaginadas con la intimidad, que deberán ser analizadas.

En cualquier momento aparecen las limitaciones para el logro de las metas. Todo es posible y humanamente justificable, pero no todo es aceptable y en ello la responsabilidad primaria reside en quien actúa o deja de hacerlo.

Un viejo y extendido vicio es calificar a los 100 días las actuaciones de quienes han iniciado labores en un cargo por un lapso mayor de un año. Es un corte absurdo e injusto, donde la valoración es más sesgada y emotiva que objetiva, pues además es muy temprano para identificar el compromiso adquirido, así el inicio de los procesos dé lugar a consideraciones especiales. Otro tenor es el desempeño de un oficio en el cual los resultados deben ser inmediatos, con o sin capacitación previa como requisito.

Aparecieron los resultados de diferentes encuestas sobre quienes ostentan los cargos en el gobierno nacional que se inició el 7 de agosto pasado y sobre otras personas que han ejercido cargos en épocas anteriores.

Resaltan los porcentajes críticos, que no deben hacer claudicar a quienes tienen la responsabilidad de cumplir con el cargo que les han asignado, pero que les permite al menos una reflexión crucial sobre su quehacer, como así ha ocurrido. Lo ideal consiste en procurar el beneficio común. No hacer nada es lesivo, y es distinto a la incapacidad personal o institucional por factores propios o externos.

No se puede gobernar sin estar a favor de la sociedad, pero no se puede olvidar la responsabilidad frente al Estado, presente y futuro. Varias cualificaciones deben tener quienes dirigen la Nación: Equidad, oportunidad bajo la tutela de lo imprescindible; flexibilidad sin detrimento del objetivo fundamental; comprensión de la realidad social o corporativa, estatal y privada; independencia frente a grupos internos; cumplir con cautela compromisos externos sin menoscabo de los nacionales y evaluar frecuentemente. Y, ante estas consideraciones: ¿Cómo se aprecian los calificados?

En estas encuestas nadie obtiene el 100%, es imposible. Las fortalezas o debilidades de las personas deben servir de referencias para el futuro.