Se ha expresado que no es fácil vivir y tampoco es sencillo morir cuando la incertidumbre y el dolor rodean el final de la existencia de las personas, excluyendo la muerte súbita por causas biológicas o mediante actos violentos.

La incertidumbre puede ser combatida cuando se tiene firmes convicciones religiosas que le indican que posterior al acto de morir se va a encontrar en un estado al que desea llegar luego de experimentar en su vida enseñanzas que le van a conducir a ese mundo que ha ambicionado. Todas las personas que así se comportan tienen el derecho inalienable a creer con la firme esperanza que serán merecedores del premio de gozar de su Dios.

Aquellos seres humanos que consideran que con la muerte termina todo y observan la muerte desde un ángulo diferente, creen que no hay un más allá e igualmente son dignos de respeto. Aquí la incertidumbre se cambia por un comportamiento intrínseco porque ha decidido conscientemente y tiene sus herramientas de acuerdo a su razón para definir y separar vida y muerte. No es justo tratarlos peyorativamente por sus convicciones y comportamientos.

Las recientes campañas electorales dieron oportunidad a una serie de mensajes explícitos y subliminales en contra de quienes no creían en la vida futura luego de la muerte. Esas agresiones distorsionaron la realidad al confundir la capacidad terrenal para ser presidente con su personal derecho a creer o no, en la vida extraterrenal e influyeron en la conducta electoral de muchos.

Todos tienen derecho a morir en un ambiente amable y sin dolor. No importa quién haya sido o qué hizo en su vida pero como ser humano finito y falible es merecedor de una muerte digna como persona. Cuando se considera que todos son iguales al nacimiento, como una ley natural y por ende universal, se debe creer y hacer lo suficiente para que también todos lleguen al final de su vida sin las angustias terrenales, lejos de la soledad y de un ambiente hostil, con o sin dolor.

Está todo por hacer en el área de brindar a todos los seres humanos una muerte sosegada. Desde 1970, Londres, cada vez se hace más énfasis en los cuidados paliativos.

Recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido un decreto mediante el cual reglamenta el mecanismo para expresar la Voluntad Anticipada dentro de la 1733 del 2014, que regula los servicios de Cuidados Paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales(sic), crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.

Esta es una de las normas generales que debe ser conocida por todo ciudadano desde la etapa de la adolescencia, 14 años, y hasta que conserve plenamente su uso de razón y facultades legales, porque todas las personas están expuestas a un fin encasillado dentro la impotencia de la ciencia médica para recuperarlo y su proceso avanza sin ninguna esperanza con fundamentos reales de recuperación.

El procedimiento regulado da, como debe ser, plena autonomía a las personas para decidir sobre su vida en los casos que se enuncian. Esta decisión debe ser refrendada ante autoridad competente como es el caso del notario, ante dos testigos o ante el médico tratante y puede hacer parte de la historia clínica de la persona en cualquier etapa de su vida.

Una de las ventajas del procedimiento es la posibilidad de cambiar todo o en parte, la decisión consignada en el documento que registre la Voluntad Anticipada.

Constituye este documento un ejemplo adicional de las libertades otorgadas a los ciudadanos para decidir sobre su vida y muerte. Nadie debería sufrir aunque en determinados casos la complejidad de la mente no le permitirá disfrutar de la tranquilidad y paz a la que tiene derecho la hora de morir, aun así haya sido un guerrero.

Hay que recordar que los cuidados paliativos son un servicio intra o extra institucional y no simplemente acciones aisladas.

Mientras tanto, todos deben luchar para disfrutar de una vida digna a la que tienen derecho, pero el país está muy lejos.