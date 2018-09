Así como los seres humanos evolucionan, también lo hacen sus padecimientos, los cuales como antes merecen la atención de quienes tienen la vocación y la obligación de hacerlo. En la actualidad se conoce que han desaparecido, afortunadamente, varias enfermedades que constituyeron epidemias y pandemias del orbe antiguo. Peste, viruela, lepra, tuberculosis y parasitosis son algunas. Sin embargo, unas de ellas, tuberculosis, lepra y parasitosis, aún persisten bajo otras condiciones aparentemente menos agresivas para la población.

Hoy se escucha y lee la palabra epidemia más frecuentemente que antes. El término de una manera técnica pero simple evidencia la presencia de un número de casos, enfermedad, que va más allá de lo esperado para una población dada y para un tiempo determinado. Un ejemplo actualizado es la presencia de la influenza, por cualquier tipo, cuando ha comprometido a más personas de lo esperado.

Los epidemiólogos reconocen situaciones en donde un caso es una epidemia.

La pandemia es una epidemia que comprende dos o más continentes. En el mismo sentido de la influenza.

Para llegar a las etiquetas de epidemia o pandemia, se requieren estudios clínicos y epidemiológicos que brinden información verídica y no solo suposiciones sobre el inicio, evolución y avance geográfico de la enfermedad.

Ahora el cáncer, tumor maligno, despliega todo su poder entre los seres humanos, a lo que se agrega la vejez de la población como un factor no determinante del mal, pero que permite su inicio por la mayor exposición de las personas a factores de riesgo.

Todos los días aparecen noticias sobre los casi 200 tipos de cáncer que pueden afectar a los seres vivientes, la mayoría de ellos a las personas. Seis preguntas interesan al pueblo: ¿Quién o qué lo produce; ¿Cómo lo hace?; ¿Cómo se previene?; ¿Cuáles son sus primeros síntomas y signos?; ¿Cómo se detecta a tiempo?; ¿Cómo se trata?; y siempre está atento a lo nuevo con referencia a los tumores malignos.

La sociedad se escandaliza y perturba con las cifras sobre los nuevos casos y las muertes. Parece que despertar el terror con números absolutos, 100, 2.000, o 20.000, y no valores relativos según la población, el entorno, los factores culturales, la edad, el género y las posibilidades de desarrollar un tumor maligno en su cuerpo, se obtuviera mayor cooperación de la población para evitarlo y las autoridades introdujeran mejores medios para combatirlo. ¡Error!

El problema para alejar el cáncer de un cuerpo es multifactorial e implica el amplio concepto de salud. Es indispensable preparar a los niños y jóvenes con conceptos universales y locales que les permitan conservar su salud ante las agresiones cotidianas del entorno. La formación en este tópico debe ser convincente. No es justo que se tenga cáncer por ignorancia como tampoco lo es que los pacientes con cáncer tengan que mendigar terapia por falta de decisión administrativa.

Ahora se hacen grandes despliegues sobre los casos de cáncer en el mundo, donde los seis continentes están implicados como fuentes de casos nuevos. Pero las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales de Colombia deben hacerle llegar a la población las verdaderas cifras relativas de los casos nuevos de cáncer, la evolución de los mismos y la mortalidad específica por la enfermedad.

Es importante recordar con relación al cáncer que: 1. No hay inmunidad natural contra esta enfermedad; 2. No hay órgano excluido del riesgo de tener cáncer; 3. No hay edad superior que determine el límite para tener cáncer; 3. Los tumores se ajustan al género; 4. Se discute si la raza definitivamente favorece la aparición de tumores; 5. Los hábitos de vida saludable son fundamentales para evitar la presencia de tumores; 6. Los tumores no se transmiten de personas, animales o plantas al ser humano; 7. Existen muchos tratamientos adecuados; 8. Las terapias tempranas dan mejor resultado; 9. Los sistemas alternativos antitumorales necesitan de personal sapiente y experimentado; y 10. El cáncer no es un castigo divino.

Finalmente, nada más importante que la prevención y el diagnóstico precoz.

Nota: Esta columna dejará de aparecer temporalmente.