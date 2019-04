El término oportunista tiene muchas acepciones que permiten emplearlo en diferentes expresiones. Es una de las palabras utilizadas con frecuencia en el léxico cotidiano, por lo que implica, independientemente de los pronombres, verbos y adjetivos. Tanto en el singular como en plural produce reacciones, de diferente connotación, entre quienes se les atribuye la acción o por quienes se endilga la actividad.

Hay aseveraciones sencillas y coloquiales para designar como oportunistas a personas que son aceptadas en el medio porque son consideradas, paradójicamente, que tienen una cualidad, mientras a otros se les denomina así con una connotación que implica un aprovechamiento indebido.

Muy diferente es la frase que indica una acción necesaria entre los humanos como es decir que se actúa oportunamente, especialmente a gobernantes, profesionales de las ciencias biológicas, congresistas, educadores, o religiosos. Lo demás es negligencia. Actuar con oportunidad es una condición que obliga y enaltece.

Otro enfoque son las oportunidades que se ofrecen de diversa connotación. Las personas tienden a descubrirlas y aprovecharlas, esa acción no implica censura alguna, sino se utilizan artimañas en contra de otro. Las financieras y comerciales son de otro tenor y en ellas hay verdaderos magos.

Hay una alerta: ¿Será necesaria toda la parafernalia?, con la publicación de los hechos graves que se suceden con la infección humana por el microorganismo conocido como Candida auris (2009), un hongo que puede producir enfermedad y muerte bajo ciertas condiciones previas del paciente. O sea que es un oportunista, porque se aprovecha de la incapacidad del ser humano para responder con los mecanismos normales de defensa.

Se ha escrito recientemente sobre este microorganismo con imprecisiones. Esencialmente no actúa contra la inmunidad de la persona. Así mismo, describen efectos propios del hongo agresor como si fueran únicos y lo que sucede realmente en el mundo microbiano y su relación con los seres humanos es que aquellos microorganismos conocidos como oportunistas conducen a alteraciones de las funciones fisiológicas normales, terminando en producción de una enfermedad agregada.

La causa principal de muerte en pacientes con algunas enfermedades y procesos se produce como efectos de microorganismos oportunistas, como sucede, por ejemplo, en los enfermos con SIDA, o en aquellos que reciben terapias contra el cáncer, o simplemente en estado grave de desnutrición, en todos la función inmune está comprometida. La septicemia es una etapa final.

De otro lado, las medidas sanitarias que se pregonan contra este hongo son válidas contra todos los microorganismos patógenos y las instituciones de atención en salud tienen la obligación de tener protocolos para realizar la desinfección de los equipos, instrumentos e infraestructura, para proteger a sus enfermos. Por lo tanto ello no es exclusivo para combatir a la Candida auris.

Candida es un hongo que tiene muchas especies. Una de ellas la denominada albicans, se encuentra en casi todos los sitios y no pocas personas lo albergan sin que produzca enfermedad. Unas veces produce enfermedad leve y en otras también se convierte en un oportunista severo que puede llevar a una enfermedad generalizada y luego a la muerte.

Los microorganismos oportunistas producen severas complicaciones en pacientes con enfermedades de todo orden. Ellos son de difícil manejo y en muchos casos rebeldes a la terapia, por no ser susceptibles. Esta susceptibilidad no tiene nada que ver con la inmunidad derivada de este microorganismo, si es que hay lugar a ella, lo que no parece real y mucho menos con capacidad protectora.

Así como hay muchos microorganismos oportunistas entre las bacterias, hongos, virus y parásitos que hace de ellos un capítulo especial de la microbiología, ya que tienen diferentes estructuras, distintos mecanismos de ataque y diversas formas de identificarlos y tratarlos, así también existe una inmensa variedad de personas oportunistas con alevosía.

Andan agazapadas, al acecho, como los microorganismos; son dañinas al menor descuido; no respetan las barreras éticas; son difíciles de erradicar; avanzan irremediablemente hasta el logro final; son ágiles para la obtención de sus fines; están ahí, a su lado.