La historia de la medicina lastimosamente no estuvo oficialmente en los planes de estudios médicos en Colombia hasta la segunda mitad del siglo anterior. Sucede igual ahora con necesidad imperativa de la adopción obligatoria del conocimiento de las raíces del latín y del griego.

Grandes epidemias y pandemias han azotado todos los pueblos del orbe, con sus respectivas tasas de enfermos y muertos, basta recordar la peste, descrita en el año 3180 -aC- , y el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, reconocida luego de 1981.

Este año se conmemoran 100 años de la conocida pandemia causada por el virus de la Influenza, popularmente denominada Flu Española. Aunque el virus no fue aislado hasta 1933, una de las muchas singularidades científicas de la medicina. Allí se separaron los enfermos que padecían infecciones respiratorias causadas por la bacteria llamada Haemophilus influenzae-1892- , de aquellos que eran atacados en forma masiva por el virus.

En 1580 se introdujo el término influentia coeli, para describir la intervención celestial en una epidemia, aparentemente sin relación con la pandemia ibérica, ocurrida en 1357. A partir de allí se utilizó la palabra influenza. Parece fuera de todo contexto científico que en un lapso de tres años, 1917- 1919, dentro de una época como la que ocurría en el primer cuarto de siglo anterior, se produjera una enfermedad que afectara a 500 millones de personas, cuando el planeta estaba comprometido en la I Guerra Mundial.

Muchas epidemias y pandemias de influenza ocurrieron antes de 1918. Una de ellas ocurrida entre 1732 y 1733, se cree que comenzó en Moscú y otros piensan que fue Connecticut. Luego, otra se inició en China en 1781 con un compromiso hasta del 75% de algunas poblaciones, y así a través de los años se fueron sucediendo estos masivos compromisos poblacionales.

Pero lo que marcó esta pandemia que abarcó fundamentalmente Europa, Norteamérica y Asia, algunos casos se presentaron en Suramérica, fue la mortalidad, sobre lo que no hay un dato exacto llegando las cifras a 50 millones pero no inferior a 18, lo que tradicionalmente define que esa calamidad causó más muertes que la guerra.

El nombre de española tiene varios orígenes, todos en controversia. Desde expresar que se debió al gran compromiso de enfermos en España hasta enunciar que el hecho de no coartar la información sobre la pandemia, le valió este reconocimiento.

La pandemia marcó la vida de los seres humanos que vivieron en esa época por la protección inmunológica adquirida, derivada de la infección, la cual les sirvió hasta su muerte.

Los virus de la Influenza están divididos en 3 grupos, A, B, C y D-exclusivo del ganado. El responsable de la gran pandemia pertenece al A. Este microorganismo se clasifica según la presencia de dos enzimas: H, hemaglutinina(18 clases) y N, neuraminidasa(11 clases), que tienen la característica de combinarse y dar lugar a un nuevo virus circulante, de tal manera que un virus denominado A-H2N2, se puede mezclar genéticamente con un H1N1, para dar lugar inmunológicamente a uno nuevo, H1N2. Lo que hace que no haya defensas para el virus que comienza a circular. Por lo tanto, la enfermedad avanza fácilmente.

En Colombia hace unos pocos años existió una epidemia de influenza que fue mal diagnosticada como dengue, desde médicos hasta ciudadanos corrientes, se encargaron de dar una información equivocada que se propagó fácilmente

en todos los sitios en donde hubiera un conglomerado humano.

Surge nuevamente la necesidad de mantener vacunas contra la influenza de manera actualizada y que las personas puedan inmunizarse si no tienen anticuerpos protectores para que les sirva contra el virus circulante en un momento dado. Lo que sí es importante es la información, la mayoría de las veces ignorada por el paciente, a que tiene derecho cada inmunizado en la cual le deben decir contra cuál variante del virus ha sido vacunado.

Es difícil pero no imposible una pandemia por este virus, H1N1. Llegarán otras pandemias para lo cual las autoridades sanitarias y académicas deben estar alerta.