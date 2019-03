El mundo de la ciencia siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos, desde cuando apareció la especie existe, aunque desde esa época hasta ahora los contextos científicos son diferentes.

No hay ninguna actividad de las personas que no esté ligada directa o indirectamente a la ciencia, por lo que la vida desde la concepción hasta la muerte tiene relación con aspectos científicos, aunque sean actos eminentemente naturales y reconocidos por quienes tienen consciencia de los acontecimientos que pasan.

Todo lo que sucede en el mundo tiene una explicación en la mayoría de los casos al alcance de la mente de quienes viven con el uso de razón. Aquello que no tiene una aclaración científica entra en dos fases: Una, la de la fe, que le compete exclusivamente a cada ser humano y que se le debe respetar a ultranza, y otra, que sea motivo de investigación mediante la observación y la experimentación en desarrollo de hipótesis, que serán positivas o negativas y aun así seguirán existiendo hechos sin explicación.

Los seres humanos son proclives a la verdad y ésta depende de la investigación, por razonamiento o por experimentación, la cual no siempre presenta resultados que se ajustan a la realidad.

La verdad en la ciencia puede ser duradera, hasta que aparezcan nuevos pensamientos o distintas explicaciones, experimentales o no, que hacen posible que sea lo que no era, y se niegue lo que era, hasta que las evidencias entreguen una reforma a la ciencia.

Los seres humanos son libres de creer o negar evidencias, pero a fuerza de repetir reiteradamente las verdades se vuelven incontrovertibles, a través de los siglos o de los años, a veces peligrosamente. En este caso se da por veraz, ausencia o presencia, algo que en un momento de lucidez mental es negado como resultado de un profundo análisis o una perfecta experimentación.

Así, las personas están rodeadas de ciencia en evolución y sus resultados le serán útiles en cualquier momento.

Todo debería ser investigado, pero no es siempre posible, ya sea por limitaciones de los seres humanos o por la falta de los recursos. Cualquier ser humano mentalmente competente puede investigar, pero no todos tienen afinidad por esta actividad.

Hoy, a diferencia de ayer, se engloba la ciencia en tres esferas: la teoría, la práctica y la poiesis, que representa al menos el saber creador o poético.

La historia del ser humano está realzada por infinidad de científicos, pero solo unos alcanzan el reconocimiento universal, otros son ignorados por circunstancias establecidas por los mismos investigadores, y otros más, muy pocos, desean el anonimato.

La ciencia sigue siendo sencilla, en su última instancia, cuando el ser humano se aprovecha de ella convertida en aplicaciones útiles al devenir diario de las personas. De todo ello se está rodeado de principio a fin.

La ciencia es una actividad que no es para todos los seres humanos, así como tampoco todo lo que se comunique sobre las diferentes temáticas es comprensible por las personas del común y en oportunidades sucede igual con diversos profesionales avezados, aunque todos pueden tener acceso a las revistas, periódicos o boletines en donde se comunican los resultados de los procesos investigativos.

A diferencia de ayer, los medios de comunicación emiten frecuentemente noticias breves sobre hallazgos investigativos que pueden ser de importancia para los humanos, en especial acontece con ciencias de la salud en las áreas de las causas de enfermedades, diagnósticos y terapias. Se impone la popularización de la ciencia, tanto la experimental como la aplicada, la cual está muy cerca de ser utilizada en los seres vivos.

No todo lo que se publica resistirá la aceptación científica universal y menos llegará a ser adecuada para las personas, así que en muchos casos solo será una ilusión que deberá ser sometida de nuevo a rigurosos procesos de convalidación, o desechados definitivamente hasta que aparezca otro científico.