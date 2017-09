La polarización social colombiana

Cada vez con más frecuencia e intensidad los medios de comunicación llevan frases que identifican que la población colombiana residente en el país, naturales y extranjeros, así como los que viven en el exterior, está polarizada por uno o varios temas de variada índole.

La diversidad es muy amplia, proviene de los seres humanos, de sus conceptos que nacen desde sus ideas, análisis y proyecciones de las mismas; sus intereses; sus instituciones y sus obras. Sobre lo que no tiene dominio pleno desde su génesis hasta su desaparición, la polarización también puede darse aunque ella es menos evidente en algunos círculos sociales porque quiere ignorarse o no es de su interés mediático.

Existe una inadecuada aplicación de la palabra polarizar, que para muchos y con base en lo expresado por quien la usa implica que el tema divide y lo asimilan a la ubicación de los polos: En extremos opuestos. Por ello, una persona o un hecho relacionado con ella puede dividir a los demás y los sitúa a unos a favor y a otros en contra.

Pero la verdadera interpretación debe darse en el sentido que la persona, idea, palabra, entidad u obra congrega a su alrededor y es tanta la fuerza de esta centralización que pudiera decirse que la mayoría de los demás aceptan o rechazan, lo que se evidencia o se enuncia.

En cualquiera de las dos acepciones no es mala la interpretación, porque ello evidencia una sociedad que no llega a la unanimidad, un comportamiento típicamente humano, aunque el fenómeno puede darse y en no pocas ocasiones es deseable, en situaciones especiales como en el Congreso ante temas substanciales y de interés general, en la jurisprudencia o en decisiones que impactan a las personas individualmente.

Es de temer que la sociedad no tenga posibilidades de disentir efectivamente y que las controversias sean anuladas a la fuerza ya sea física o verbalmente, o inclusive con mensajes subliminales, mediante estrategias que usan quienes no admiten posiciones o acciones distintas a la que ellos por su propio interés o en representación de otros quieren imponer.

Muchos se aterran, tienen razón, porque existen grupos que tratan de imponer sus maneras de pensar, de ser y sus acciones. Ello puede ser molesto, pero hay que rechazar de plano las posiciones radicales que atentan contra los derechos de los demás, y en estas circunstancias las personas tienen la prerrogativa de que no les conculquen sus derechos.

¿Colombia ha estado exenta de dificultades sociales? La respuesta puede ser un vaivén entre lo afirmativo y lo negativo. Pero en la realidad histórica la contundencia es: Nunca, e igualmente puede decirse lo mismo de las partes cuando se rememora la política, la economía, la violencia, la distribución de tierras, la religión y ahora la corrupción lo cubre todo y los ejemplos pululan.

Una persona polarizada o la misma comunidad no son sinónimo compromiso sicológico adverso o psiquiátrico patológico, como algunos medios de comunicación lo propalan sin restricción alguna. Pareciera que pensar distinto, o al menos esa es la idea que se transmite, estuviera en desacuerdo y en contra de una sociedad fuerte y respetuosa, pero las dos propiedades no se contraponen.

¿Qué haría aglutinar consciente e intensamente a los colombianos? Un líder que les mostrara un sendero posible a los ciudadanos, aunque el camino no fuera fácil, provisto de continuos e intensos sacrificios.

El país necesita que se le hable sin tapujos, los problemas actuales han desbordado cualquier previsión, sin falsas expectativas, pero que identifique que hay esperanza de un futuro mejor para los descendientes. No puede ser que de noche para el día todo se transforme, eso no es real y no deben ser populacheros en la guía de una sociedad atribulada por la acumulación no resuelta de agresión a los pilares de honestidad de los colombianos.

La única polarización útil es la búsqueda de un bienestar honroso de todos los colombianos.