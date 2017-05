El valor del silencio oportuno

Durante un buen tiempo, y aún hoy en algunos círculos sociales, en la vida de pueblos latinoamericanos y entre ellos el colombiano, la connotación de ateo, masón, liberal, godo, comunista, negro, homosexual, drogadicto, alcohólico, loco, -psicótico-, leproso, tuberculoso y así muchas otras expresiones han sido emitidas no solamente para indicar una acción propia de un ser humano, sino que también para rechazar o menospreciar.

El devenir de la vida de los pueblos, la instrucción sobre el verdadero significado del ser humano y entender al semejante de diferente manera, han producido un cambio benéfico en las relaciones de las personas que comparten territorios geográficos, actividades e intereses.

Sin embargo, la persistencia de muchas y comunes expresiones con carácter peyorativo encubre el valor de una conducta, una característica, una actividad o una propiedad genética, a la que tienen pleno derecho las personas.

Por ello no hay razón para tratar de defender o atacar públicamente una forma de ser que solo importa a quien la posee y por la cual no se deben prejuzgar en ningún sentido sus ideas, acciones, omisiones, expresiones o cualquier actividad propia del ser humano.

Aparece ahora en una columna de Sandro Magister, denominada Settimo Cielo, publicada en el medio de comunicación italiano L´Expressso, con prólogo del papa emérito Benedicto XVI, para el libro del cardenal Robert Sarah de Guinea, proclamado en el 2010 y es actualmente el Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El libro escrito originalmente en francés: La force du silence. Los primeros capítulos se conocieron en octubre pasado.

Escribe el papa refiriéndose a las cartas de San Ignacio de Antioquía que es más importante callar que no ser y hablar. Sigue con sus palabras de doctor expresando que es mejor maestro quien hace. Reivindica el silencio de quien hace y no proclama lo que hace. El texto escrito por el papa emérito, debiera ser leído por todos quienes tienen la profesión o la intención de enseñar.

Aunque el documento ha sido escrito con especial referencia a la reflexión y a las sublimes enseñanzas de Jesús, puede ser entendido y asumido, a su leal interés, por todos aquellos que se dedican a la labor de formar, en cualquier disciplina.

La esencia del libro y del prólogo se encuentra en el silencio. Hoy cuando el ruido inunda todo y entre más escándalo se produzca pareciera que la vida adquiriera otro significado diferente, porque el torbellino de la algarabía lo envuelve todo y la razón se esconde a veces a tanta profundidad que la realidad transcurre por senderos insospechados.

Cuando la bulla de sí mismo y del entorno lo anega todo, no es posible identificar los valores intrínsecos de cada persona, porque lo falaz difundido sin límites de contenido y de tiempo arrasa sin compasión con las personas, aún distantes del epicentro.

La reflexión impone silencio y éste adquiere tanta fuerza que es capaz de modificar las más absurdas decisiones y posturas de los seres humanos. Cuando se expresan sobre cualquier tópico sin la más mínima consideración con la verdad o la experiencia fundamentada en el bien, aparecen el caos y una sociedad sin dirección alguna.

Pero también es preciso que se piense que la dirección en un solo sentido es un atentado a la misma sociedad, porque la convierte en una masa uniforme que no durará mucho y de nuevo por esta vía podrá aparecer la anarquía como un rechazo a la obstinación.

Hace unos días el rector de la Universidad Javeriana, sede de Cali, el sacerdote Jesuita Luis Felipe Gómez Restrepo, esgrimió 10 preguntas que deben hacerse los docentes. En ellas sobresale el valor del silencio del docente, para aniquilar la verborrea, frente a la participación de sus estudiantes.

No se puede interpretar el silencio de quienes tienen la obligación social y moral de conducir a la sociedad como una conducta acertada. En este caso la mudez es funesta.