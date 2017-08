De los toros y la libertad

El entendimiento del toreo es, naturalmente, consecuencia de una limpia y fina sensibilidad: porque el toreo es lo que hay que ver, cosa de ver, y de entender, por consiguiente: cosa objeto de la percepción y el razonamiento. Así lo expresó el reconocido escritor José Bergamín, 1895-1983.

Muchos nombres le han asignado a las corridas de toros que actualmente se realizan en diversas partes de la tierra. No es una actividad reciente, sus raíces bajo otras formas se remontan a la denominada Edad de Bronce.

Posteriormente en la Roma Imperial, con otras intenciones se presentaban los toros antiguos, ya extinguidos, denominados uros. La diversión y el martirio eran los objetivos que pretendían los emperadores y los ciudadanos.

Las nuevas corridas, si se permite la remembranza, con variaciones, vienen desde el siglo XII. El tiempo ha pasado, el fondo y las formas se han modificado, el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, 1916-2002, lo afirmó así:

Cuando el hombre se logra, esto es, cuando consigue su íntimo orden y ordena, de paso, el mundo en torno, alcanza la plenitud de su sabiduría.

Ahora, los taurinos: Hombres y mujeres en Colombia, y en otras latitudes, se ven coartados en su derecho constitucional al limitárseles su afición, cosas de Subuso, que se traducen en evitarles presenciar y disfrutar, palabra controvertida pero real, en vivo corridas de toros.

Argumentos a favor y en contra de las corridas de toros se dan en cualquier sitio en donde haya intereses en mantenerlas, o desafortunadamente prohibirlas.

Acaba de aparecer en la revista Aplausos una entrevista realizada por José Ignacio Galcerá, al pensador, hombre de ética y taurófilo, el español Fernando Savater, sobre la tauromaquia. De ella se extraen algunas frases para reflexionar.

Existen ideologías y opiniones que se defienden, personas que explican por qué no les gusta esto o aquello en un terreno artístico o literario, pero luego hay maníacos cuya obsesión es la persecución y la prohibición de aquello que les disgusta. Las palabras parecen duras pero reflejan lo que está ocurriendo

Sigue el expositor: En una sociedad libre todos tenemos que convivir con aspectos que no son de nuestro agrado pero en eso consiste la libertad, en que uno convive con cosas que desaprueba en el terreno erótico, artístico….

Es tajante cuando afirma: La ética trata de buscar el sentido de las relaciones entre las personas, no entre las personas y los animales o las plantas. La ética es humanista... El argumento de que no se puede causar dolor y que es inmoral es un invento de los animalistas, no tiene fundamento ético ninguno.

Es contundente cuando determina: Las redes sociales…, por lo que me cuentan los que las frecuentan, están llenas de atrocidades y sobre cada suceso hay muchas más atrocidades que comentarios sensatos y razonables. Los toros se prestan a ello. Hay gente que está medio enferma, está llena de pus moral y tienen que echarlo encima de alguien.

Expresó sin ambages: Es que los niños de mi edad, 70 años, vivíamos mucho más próximos a los animales que los de ahora. Hoy en día parece que los animales o son mascotas o no existen. Antes había otro tipo de relación con ellos, era más lúdica, más curiosa, y eso va desapareciendo cada vez más. Existe, además, una idea propia de los dibujos animados…. acerca de que los animales son como personas disfrazadas, como seres humanos a los que hay que tratar como personas.

Es un hombre lógico: Los animales que no son mascotas, como los caballos, de los que soy muy aficionado, han sido fundamentales en la civilización. La humanidad ha ido a lomos de un caballo.

Y complementa: Porque hay muchas personas a las que les gusta y, por tanto, es una opción cultural que tiene una tradición, una historia, una decantación a través del tiempo, una estilización… Hay quienes eso lo aprecian, les parece estético y emocionante y mientras exista esa gente que quiera seguir apoyando este espectáculo no hay ninguna razón para que desaparezca…