Al comienzo de 1993 esta columna expresaba varias consideraciones sobre diferentes temas. Hoy se repasan y se hacen anotaciones al margen.

"La nueva Ley de Educación Superior. …En general es una ley muy buena, que deberá aportar a toda la institución las armas legales que le permitan modernizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias que vive el país en concordancia con la Constitución."

El historial ha demostrado la bondad de la Ley 30 de 1992, que reemplazó al anacrónico Decreto 80 de 1980, pero se quedó corta en las disposiciones y cumplimiento de la financiación de las universidades estatales. Es hora de una nueva norma integral.

"La calidad en la universidad. …El ICFES publicó un aviso… donde le comunicaba a la ciudadanía su determinación de no hacerse responsable por los programas de Educación Superior que ofrecen las distintas instituciones, si éstas no cumplen cabalmente los requisitos exigidos por el ICFES."

Aún existen muchas entidades y programas que no cumplen con las acreditaciones, que si bien son voluntarias, ellas deben ser exigidas por la sociedad.

"La voz de la universidad. …Los gremios más importantes del país expresan frecuentemente a la opinión pública sus conceptos sobre el desarrollo de la vida de la Nación, ya sean de carácter social, económico, o sobre cualquier otro tema que comprometa directamente al grupo o que tangencialmente se acerque a los intereses que ellos defienden".

En general aún cunde el silencio. Hoy más que ayer, son necesarias las directrices de la academia sobre el diario acontecer en cada una de las reparticiones geopolíticas.

"De la vida real. …Así, las aventuras con fantasía, solo serán fantasía y la ilusión únicamente será eso, pues solo existen unas pruebas que le permiten el paso a través del dintel de la capacidad intelectual, con honor y con la infinita decisión de ser profesional".

Todavía está distante el momento en que todas las personas prueben dentro de la institución, si lo desean, su capacidad para formación universitaria.

"Calidad y cobertura. …No puede haber divergencias entre ellas ...por principio y objeto primario de su misión, se deben engranar de acuerdo a la realidad institucional, regional y nacional".

Todavía no se han ajustado y es mandatorio que la cobertura no puede atentar contra la calidad

"Equidad. …La reciprocidad se debe imponer y recordar que la dirigencia del futuro en el país egresará de las aulas universitarias sin distingo de privadas o públicas y éstas últimas no pueden seguir siendo minimizadas, explotadas, y sometidas al ostracismo, aún por el mismo Estado".

La validez actual de esta precisión es indiscutible

"Empleomanía. …El tener una profesión, aun sin empleo modifica la vida del hombre mismo, de su familia y de la sociedad, siempre para bien y mucho más si la Universidad le ha indicado y preparado para caminos alternos a las de simple empleo, adicionándole teorías diferentes a las tradicionales de ciencia y tecnología".

No hay nada que agregar. La evidencia es contundente

"El distrito universitario. …Ya existe una serie de proyectos y anteproyectos para hacer realidad el Distrito; luego vendrá el estudio de estos y otros más y la priorización de ellos, en los análisis y decisiones intervendrán los ejecutivos de la ciudad y los rectores de las universidades, como conductores de las instituciones de Educación Superior, razón de ser del Distrito Universitario".

Hoy la ciudad entera está comprometida con el Campus Universitario o mejor dicho: Manizales ciudad universitaria.

"Universidad-Hospital de Caldas. …Por lo tanto, cada acción que se encamine a conseguir el fortalecimiento de la Universidad y el Hospital será un medio para que cada entidad cumpla con los objetivos específicos propios de su misión preestablecida. Y a las dos instituciones les compete la salud y la educación de la comunidad".

La Universidad de Caldas, propuso en 1994 que podía asumir totalmente la operación del Hospital. Después se cerró el Hospital de Caldas. Muchos hechos han pasado y no se ha logrado aún la pretendida y necesaria integración de la universidad a un verdadero hospital universitario caldense. El tiempo es inexorable.