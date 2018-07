Todo tiene un comienzo, en el espacio y el tiempo, y, un fin pero hay distintas formas de iniciar y terminar. Unas comprensibles y otras alejadas de la razón. Las tradiciones, los recuerdos y las obras de toda clase, pueden representar la manera de continuar en el tiempo hasta que los siglos y mimeticen, borren o distorsionen lo que aconteció.

Los recuerdos de los siglos recientes aún tienen una estela que permite fácilmente reconocerlos y en ello se basan las sociedades que comprenden sus inicios, sus dificultades y la manera como se exponen al olvido o al fin irremediable.

Existen razones para reclamar que no todo es nuevo y simplemente atiende a una verdad científica relacionada con la energía cuando argumenta que lo que impera es la transformación.

Pero es indudable que los descubrimientos verdaderos debidos al avance de la ciencia son hechos previamente no conocidos y quizá no esperados como son los casos de serendipias que aparecen inusitadamente cuando se está en una línea de investigación que requiere para identificar lo nuevo, personas con conocimiento y experiencia.

En educación no hay resultados que no hayan sido ideados y analizados con referencia a las personas, a las agrupaciones de ellas y al entorno en el cual se tienen que dar los cambios que permitan sociedades diferentes en el camino a hacer de las personas seres diferentes tanto para el manejo de su vida, la sociedad a la que pertenece y el futuro de la especie, la cual cambiará dramáticamente en un tiempo menor al que se ha pensado o vislumbrado.

Las universidades tienen que cumplir, no es opcional, un papel trascendental en la formación de las personas tanto las que pasan por sus aulas o utilizan los sistemas virtuales o aquellos que han quedado a la vera pero que merecen que se llegue hasta ellos como un derecho actualizado a ser mejores cada instante porque ya no se puede medir alcanzar lo sobresaliente en períodos de plazo mediano.

Un excelente médico apenas recordado en la Universidad de Caldas y olvidado en Manizales, Miguel Arango Soto, egresado del Alma Máter y fallecido tempranamente a quien se le deben muchas obras y entre ellas, la primera campaña organizada contra la pólvora en Colombia.

A pesar de su relativamente corto tiempo como docente comprometido y líder médico, escribió hace 50 años con motivo de la reunión nacional de Directores de Hospitales Universitarios y Jefes de Educación Médica en donde el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia planteó varias inquietudes que hoy cinco décadas después, siguen siendo válidas.

En sus planteamientos Norberto Espinosa se hacía varias preguntas. Para esa época los egresados de medicina salían con enormes cualidades científicas, técnicas y una enorme experiencia, tanto que muchos eran aceptados fácilmente en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, para realizar sus estudios de postgrado. Pero se preguntaba si los egresados tenían la capacidad de entender lo que sucedía en el país y comprender lo que necesitaba la Nación.

Ahora, hay que indagar si los médicos que se están titulando conocen a su país. Las respuestas dejan muchas dudas y muchos se circunscriben en sus análisis a aspectos meramente sanitarios. ¿Será que ello sucede en otras disciplinas?

No es adecuado que un médico egrese sin que comprenda la historia de su país y el entorno que lo rodea. Un médico tiene que tener peso específico en su saber y destreza pero debe estar a una altura superior en formación como ciudadano. No es necesario que siga reglas rígidas ni económicas ni sociales pero debe entender plenamente el entorno y ser partícipe activo en las diferentes fases que le otorga el deseo, la oportunidad, y la preparación como ser humano.

Con la actual discusión de un nuevo plan de estudios y formación, debe pensarse que el médico debe prepararse para el servicio integral de la sociedad y no para un régimen, ley o decreto. Hace 50 años un médico general titubeaba ante una traqueotomía, siempre salvadora. ¿Hoy habrá cambiado el panorama? Lo que sí es cierto es que ahora son expertos en sistemas de comunicaciones galácticas.