Aunque este debate electoral aparece muy confuso, puede entenderse lo que pasa siempre que no se pierda de vista que se escogerá entre continuismo y cambio y se consideren los siguientes elementos.

1.- Colombia está muy mal si se piensa en su enorme potencial, de los mayores del mundo. Porque tenemos un gran territorio lleno de recursos y una ciudadanía muy trabajadora y creativa. Luego el país debería funcionar con niveles de bienestar muy superiores a los exiguos que padecemos.

2.- Cuatro pruebas reina del drama nacional. A. Colombia produce muy poca riqueza por habitante y con un peso enorme de las materias primas en esa producción, como en la Colonia. B. ¡75 de cada cien colombianos están en el desempleo o el rebusque!, condición ignominiosa de la que poco se habla. C. Es normal que a las mujeres, los niños, los indígenas, los negros y los LGBTI los maltraten y hasta los asesinen por el simple hecho de ser lo que son. D. El acuerdo del Frente Nacional para ganar las elecciones mediante el clientelismo y la corrupción, que se mantiene, hizo de Colombia uno de los países más corruptos del mundo.

3.- No estamos así por una falla genética, como por ignorancia o viveza se afirma. El problema obedece a que hemos sido mal gobernados desde siempre y en especial luego del Frente Nacional y el gobierno de César Gaviria. Nunca ningún gobierno se ha propuesto establecer en Colombia una economía de mercado y unas relaciones sociales y políticas parecidas a las de los países desarrollados.

4.- Los responsables son los mismos con las mismas, porque son ellos los que han gobernado desde siempre y con unas políticas tan equivocadas que ni siquiera dejan crear más riqueza -la primera causa del problema del desempleo y la pobreza- y esta se reparte con una de las peores desigualdades sociales del mundo.

5.- Todo montado sobre una corrupción política tal, que las relaciones entre los mismos con las mismas se rigen por el famoso CVY -Cómo Voy Yo-, de manera que el apoyo a cada decisión de la Casa de Nariño no depende de si beneficia o no al país sino de que sea pago, aun cuando solo favorezca a los pocos beneficiarios del Consenso de Washington y a la súper concentración de los negocios en manos de unos cuantos, ojalá extranjeros.

6.- El juego político principal de los mismos con las mismas en esta campaña consiste en obligarnos a escoger entre sus candidatos, usando el proceso de paz y sus derivados para cargar de miedo y de odio a los colombianos, condición que facilita manipularlos y ocultar que en todos los demás asuntos claves son cortados por la misma tijera. Hasta el ridículo han llegado: su “democracia” consiste en que podamos elegir entre los que digan el Presidente y los expresidentes. Carreras de caballos con caballos del mismo dueño.

Su decisión entonces, apreciado lector, no es tan enredada. Le toca escoger entre reelegir a los mismos con las mismas de los últimos 16 años y más atrás, o votar por quienes no han hecho parte de la partidocracia y prefieren incluso la derrota a ganar mediante métodos que avergüenzan. Removerlos es lo que proponen la Coalición Colombia (Polo, Verdes y Compromiso) y Sergio Fajardo, el único candidato que puede generar una unidad de la nación tan amplia que pueda derrotar a los continuismos y gobernar de una manera diferente.

Con las elecciones de 2010 y 2014 pudo pensarse que la corrupción y otras lacras habían tocado fondo -recuerden Odebrecht-, mas no fue así. Estamos ante las más sucias de la historia del país. Porque además de las mañas de siempre pero exacerbadas -clientelismo y corrupción para todos los fines-, en mucho convirtieron a las redes en cloacas cargadas de cuentas falsas, máquinas para hacer ataques masivos y matones contratados para redactar mentiras descaradas y silenciar a como dé lugar a los contradictores. ¡El reino del todo vale!

Una parte muy importante de estas agresiones van contra Sergio Fajardo, la Alianza Verde y el Polo Democrático, para repetir el plebiscito del Sí y el No, imponer una segunda vuelta entre santistas y uribistas y ocultar que coinciden en el 99 por ciento de los asuntos medulares. Y ojalá lograr, aunque estoy seguro de que se quedarán con los crespos hechos, que las voces del Polo desaparezcan del Congreso de la República.