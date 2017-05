Los elefantes del Fiscal en Odebrecht

Para evadir el debate sobre Odebrecht en el Senado, el Fiscal Martínez Neira dijo que no podía asistir porque se trataba de asuntos de la Justicia. Mas el pretexto no le impidió distribuir un texto que los medios, engañados, presentaron como sus respuestas a mi cuestionario. Porque, como bien lo explicó Antonio Caballero, “lo que hace es contestar lo que Robledo no le pregunta y defenderse de cosas de las que Robledo no lo acusa, sin contestar lo que sí le pregunta ni rebatir las acusaciones que sí le hace” (Enlace 1). A continuación, verdades por las que temió darle la cara al país.

¡Tras solo once días de investigación!, el Fiscal Martínez les dijo a los medios: “Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción” en Navelena Odebrecht, absolución irresponsable, por decir lo menos, que hubiera podido dejar escondidos los elefantes que él no vio y que otros sí vimos. Como los 120 mil millones de pesos de un crédito ilegal del Banco Agrario a Navelena Odebrecht, plata que está perdida y que se usó para el turbio favorecimiento a un banco del Grupo Aval, controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo -LCSA-, a quien el Fiscal le debe casi toda su fortuna (enlace 1A). Y ocultó que MNA Martínez Abogados, bufete de él y de su familia, contrató con Navelena Odebrecht (Enlace 2).

Martínez Neira le hizo tres asesorías a la Concesionaria Ruta del Sol -de Odebrecht, Episol, Corficolombiana, Grupo Aval, LCSA-, incluida una sobre la vía Ocaña-Gamarra en la que conceptuó que había que licitarla (Enlace 3). Hasta agosto de 2004, perteneció a la Junta de El Tiempo, de Sarmiento Angulo, y en octubre firmó el Conpes 3817, con lo que prevaricó y violó el régimen de incompatibilidades. Porque si bien el contrato ilegal de adjudicación a dedo de esa vía data de marzo de 2014 y Martínez no lo suscribió, una de sus cláusulas exigía modificaciones legales para poderse aplicar, las cuales se aprobaron en el Conpes que Martínez, como ministro, no podía aprobar y aprobó y que, para colmo, lo hizo sin informarle lo que sabía al Consejo de Ministros (Enlace 4). Y los funcionarios de Odebrecht que pagaron los sobornos acusaron de ser su cómplice a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana y compañero en otros negocios de Martínez Neira (Enlace 5).

Mintiendo y engañando, Martínez -¡El Fiscal General de la Nación!- afirmó que la “Casa Editorial El Tiempo no tenía interés en la vía Ocaña-Gamarra”, que el Conpes 3817 beneficiaba a la Concesionaria Ruta del Sol “y no a Episol del Grupo Aval” y que “la participación real de Sarmiento Angulo en la Ruta del Sol es de 14,5%”, todo para ocultar que está impedido por sus negocios con el mayor banquero de Colombia y con Odebrecht, sin importar los detalles de esas operaciones porque la sola relación se lo impide.

El Fiscal hizo además el ridículo al intentar justificar las muchas razones jurídicas con las que ha contratado como abogado -¡van en 24 las encontradas!-, incluidas las tres con las que firmó cada uno de los negocios que hizo con la Ruta del Sol y las cuatro que usa su hijo, Martínez Beltrán, en la sociedad que Martínez Neira montó con DLA Piper, poderosa trasnacional (Enlace 6). Y a propósito de su hijo, por lo menos hasta el 7 de abril pasado, era abogado de Corficolombiana (Enlace 7).

Por muchas argucias que despliegue, al Fiscal Martínez le toca responder con un sí a estas preguntas: ¿Tras una investigación de once días, absolvió por corrupción, sí o no, a Navelena Odebrecht? ¿Están perdidos hoy, sí o no, los 120 mil millones de pesos del crédito del Banco Agrario a Navelena Odebrecht? ¿Suenan en sus bolsillos, sí o no, platas de contratos con Odebrecht y con su socio en Colombia? ¿Acusaron los de Odebrecht a Melo, presidente de Corficolombiana, sí o no, de ser socio de ellos en los sobornos de la Ruta del Sol? ¿Habría podido aplicarse el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, sí o no, sin los cambios legales del Conpes 3817, documento que usted aprobó? ¿Ha sido su hijo, sí o no, abogado de Corficolombiana, luego de que metieran a la cárcel al presidente mundial de Odebrecht? ¿Fue usted, sí o no, gran recaudador de fondos para la campaña Santos 2014, a la que entró plata de Odebrecht? (Para todo mi debate: Enlace 8).