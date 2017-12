Posibilidad de un gobierno de izquierda

Si nos atenemos a los resultados de las encuestas, la izquierda colombiana no tiene ninguna opción de llegar al poder, por lo que deberíamos estar tranquilos ante la amenaza castrochavista. (O, al menos, no tiene opciones lícitas de llegar al poder). Pero existen dos grandes problemas que ponen a nuestra democracia en grave riesgo: el poder de las armas y el dinero del narcotráfico; y la alianza Santos-Farc que está acabando con el país.

En cuanto al poder de las armas y el narcotráfico, es evidente que las Farc han seguido cultivando, procesando, y comercializando cocaína, actividad que requiere de un poder armado siniestro del que ha hecho gala tradicionalmente las Farc, y que hoy le delegaron a las supuestas disidencias, que no son más que ellas mismas, pero amparadas bajo un manto de impunidad. Y esas armas y los dineros incontrolados en manos del terrorismo se convierten en un poder persuasivo, intimidatorio, alevoso y descarado para obligar a los electores en vastas zonas del país a ejercer su “libertad” del voto, llegando a las urnas con los fusiles apuntándoles. Es una mezcla fatal de factores ilícitos (armas y dineros ilegales) que terminará por generar algo de supuesta legitimidad a un grupo armado que cuenta con el rechazo total de los colombianos y del mundo entero.

Y en cuanto a la alianza Farc-Santos, es tal vez el mayor problema que afrontamos. Porque el riesgo no está en los votos que puedan obtener las Farc o la izquierda colombiana bien sea encarnada en Petro, Fajardo, López o De la Calle; el problema es que con este gobierno no hay garantías, ni transparencia, ni decisiones democráticas. ¿Por qué? Nos robaron las elecciones de 2014, mediante una financiación inconstitucional; nos robaron el plebiscito del 2 de octubre de 2016; han hecho todo lo posible por entregarles ilegalmente las 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes a las supuestas víctimas y, vía fast track, con la complicidad vergonzosa del Congreso, nos han cambiado todas las reglas del juego constitucional colombiano.

Y como encuentran un país adormecido, indolente, sin capacidad de reacción, y unas instituciones arrodilladas al poder de Santos -que no es otro que la encarnación del poder fariano-, nadie sabe qué pueda pasar en las próximas elecciones. Porque si dentro de los compromisos secretos está contemplado ese “gobierno de transición” exigido por las Farc, seguramente Santos estará dispuesto a cumplirlo acudiendo a todas las formas de lucha: es decir, violando la ley, la constitución, los mecanismos de participación popular y la dignidad de los colombianos. El problema, repito, no son los votos que, como hemos dicho, no alcanzarán a sumar naturalmente un número significativo; el problema es que el Gobierno ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de cumplir su cometido de entregarle este país a las Farc. Y aquí entonces recupera la posibilidad esa izquierda perniciosa de llegar al poder. ¡Qué horror!

* * *

Esta semana recibió el secretario de Gobierno de Manizales, Jhon Heberth Zamora López, la mención de honor en el Premio Nacional de Alta Gerencia del Gobierno Nacional, por el programa “Cambia Tu Mente - Construye Paz”. Es un nuevo reconocimiento, sumado al de mejor secretario del gabinete 2017, al que se hace acreedor este secretario. De verdad es muy merecido, pues su trabajo silencioso va obteniendo frutos poco a poco y se va haciendo visible a través de los resultados en seguridad y convivencia. Nos consta la dedicación absoluta del secretario en todos los programas de su despacho; nos consta su constante presencia los fines de semana, hasta el amanecer, en diferentes sitios de la ciudad donde se requiere la colaboración de la Fuerza Pública; nos consta su denodado esfuerzo por alcanzar los más altos índices de seguridad del país; nos consta la lucha por recuperar la tranquilidad en el “mejor vividero de Colombia”, tarea difícil en una sociedad tan convulsionada como la nuestra. Por eso me uno a esos reconocimientos y le expreso las felicitaciones que deberían ser de toda la comunidad manizaleña.