Si es usted de los que vende el voto, debe saber que en el mercado electoral existe un intermediario que posa de líder comunal o de barrio, quien se apodera de una masa de electores ingenuos y los vende en bloque al mejor postor.

En un nivel superior, existen otros mercaderes que agrupan esos líderes y negocian la nueva masa con los candidatos a más altas corporaciones. A mayor jerarquía, mayor valor de negociación, por lo que ese voto que usted vendió por un precio irrisorio, termina negociado por diez o veinte veces su valor, y enriqueciendo a los inescrupulosos que han abusado de su voluntad, de sus derechos y de su confianza.

Pero además, si hay ofrecimientos adicionales, pues simplemente no le van a cumplir. Usted para ellos deja de existir tan pronto salga del puesto de votación; usted sigue siendo un número más, una parte de las estadísticas, y un instrumento de riqueza. El líder cercano a usted ya hizo su negocio y el político beneficiario, a su vez, siente que con lo que pagó fue suficiente. Ahora le toca a él ir por su millonaria parte y utilizar la corrupción para cubrir los altísimos costos de campaña.

¿Qué hacer? La mejor forma de acabar con esos criminales electorales es votando en su contra, o en blanco. ¡Sí, así como suena! Su voto es secreto y libre; y en las urnas usted se puede desquitar del irrespeto al que lo sometieron; en las urnas usted le puede pasar la cuenta de cobro a quien hoy le ofrece ese dinero sucio.

¿Se ha preguntado alguna vez por qué su líder anda de partido en partido y resulta apoyando hoy con su voto lo que ayer denigró? Pues porque ese líder, en realidad, es una microempresa electoral que se vende al mejor postor y para ello cuenta con su complicidad. Él negocia, se enriquece y adquiere poder. Se presentó ayer como liberal, hoy como conservador, y mañana como fariano o polista. La verdad, no le importa a quién apoya sino cuánto le darán por ese apoyo. Pero resulta que quien verdaderamente anda de partido en partido, de movimiento en movimiento, de auxiliador del crimen y la desvergüenza es usted. Quien verdaderamente empodera a esas lacras sociales es usted; y quien en últimas termina ultrajado, desmejorado, empobrecido y arruinado es usted.

¿Cuáles son, por ejemplo, las razones por las cuales se da por hecho que Mario Castaño y José Luis Correa tienen aseguradas sus curules? ¿Conoce usted las ejecutorias del señor Correa? O, mejor: ¿conoce usted al señor Correa? Seguramente la respuesta es no. Pero aún así damos por hecho que ganó. ¡Claro! Por el desfile de falsos líderes que se han vendido a esa causa; por la cantidad de microempresas electorales que han llegado en busca de unos ingresos rápidos y efectivos; por la gran cantidad de dinero que han sabido ostentar y por el gran movimiento de recursos provenientes de los empresarios del transporte y de otros orígenes aun desconocidos. No les importan las malas maneras, la indecencia, la ordinariez ni la desfachatez. Mientras haya dinero, ¡que venga lo que venga! Al fin y al cabo es usted, manipulado y degradado, quien los va a elegir.

¿Y por qué el silencio de la sociedad? De una parte, los gremios están doblegados ante la voluptuosidad del dinero. Y de otra, algunos personajes que dicen actuar a favor de ese movimiento han sabido enviar mensajes de terror y de violencia; hacen conocer que en ellos no hay escrúpulos; que son dueños del poder en la alcaldía de Manizales y que además dominan la justicia a su antojo. Por eso la advertencia pública es la de denunciar supuestos delitos, pero anónima y soterradamente acuden a amenazas de destrucción y muerte. Y se sienten con el poder de pronosticar, desde ya, que van a seguir apoderados de la Alcaldía de Manizales y que se tomarán la Gobernación de Caldas en las próximas elecciones regionales. Y ¡ay! del que no vote por ellos. No más amenazas. ¡Mamola! Ojalá nos dejen con vida para pelear esa batalla, porque no podemos permitir que esto pase de castaño a oscuro.