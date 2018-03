El siguiente es un mensaje de Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter: “Ante anuncio uribista d hacer trizas la maldita paz en 2018, o vencemos el fanatismo o volvemos a llenar d soldaditos mutilados el H/Militar”. ¡Qué tal! Ahora la campaña de Petro (Gustavo Bolívar es uno de los aspirantes al Senado por el ala petrista) se da el lujo de proferir amenazas directas en contra de los colombianos y nada le pasa. ¿Cuál hubiera sido la reacción si un mensaje similar lo hubiera publicado Uribe, Iván Duque o algún candidato de derecha? ¡Lo acribillan los medios y lo encarcela el sistema! Pero, como se trata de un candidato de izquierda, amparado por el Gobierno Santos y las Altas Cortes, esto solo hace parte de la campaña de la “decencia” y no merece ningún pronunciamiento.

Contrasta este silencio con la cacería de brujas que se ha desatado en la justicia en contra de la derecha colombiana: fallos de última hora, medidas judiciales oportunistas, anuncios mediáticos que lesionan la imagen de los candidatos, y persecución atosigante que polariza aún más nuestra actividad política. Pasamos del terrorismo físico al terrorismo mediático y jurídico; de los enfrentamientos armados a los enfrentamientos verbales que encierran una violencia sicológica lacerante, desgastante y opresora.

Los colombianos tenemos que reaccionar contra esa izquierda radical que, trabajando unida con el liberalismo y acudiendo a “todas las formas de lucha” (dentro de las cuales está la manipulación mediática, la mentira, las amenazas, la victimización de sus candidatos, la alharaca, etc.) está cogiendo ventaja y representa un peligro para la estabilidad nacional. En las urnas podremos derrotar con contundencia al terrorismo disfrazado de proselitismo; a las acciones criminales disfrazadas de argumentos de campaña; y a ese castrochavismo que se empeñan en negar los izquierdosos, pero que cada vez se hace más evidente en Colombia.

Las amenazas de Gustavo Bolívar no son más que el destape del sentimiento petrista. Parece la conciencia de Petro anunciando que está dispuesta a actuar con violencia criminal si no consigue su cometido. Por eso Petro es el enemigo número uno de Colombia. Por lo que encierra; por sus vínculos con las Farc; por su pasado guerrillero; por su prontuario criminal; por sus antecedentes despiadados; por esa campaña explosiva, provocadora, amenazante y pregonera de odios de clases. En síntesis: por lo que representa. (Me han preguntado si vale la pena votar en contra de Petro en la consulta para elegir candidato entre él y su desconocido rival . Mi respuesta es que no. Porque cada voto que se deposite en esa consulta equivale a donar $ 4.714 que irán a engrosar la financiación de su campaña; porque ese dinero servirá de fachada para que entren los recursos de otros actores sin mayores problemas).

Todas estas acciones me llevan a apoyar con decisión a los candidatos del uribismo. Porque han sido ellos los receptores de la iniquidad del aparato judicial; de la venganza santista; de la manipulación mediática y de la persecución estatal. Por eso invito al Centro Democrático caldense a votar por Carlos Felipe Mejía para el Senado (tenemos que reforzar la presencia caldense en esa corporación), Jorge Luis Ramírez para la Cámara de Representantes e Iván Duque en la consulta del CD. Y a los de otros partidos a hacerlo a la Cámara por Oscar Tulio Lizcano, víctima real del conflicto, y quien ha hecho una campaña literalmente con el pueblo y sin acudir a la lástima ni a la victimización; y por Hernán Penagos al Senado, hombre decente, de buenas maneras y revestido de la autoridad intelectual que les falta a muchos de sus émulos.

Y a quienes han vendido su voto, a que reflexionen en que cuando se los compran solo les están devolviendo una ínfima parte de lo que les han robado, y por consiguiente no tienen nada qué agradecer. En las urnas se puede votar por los contrarios y así se recupera un poco la dignidad atropellada por las mafias politiqueras.