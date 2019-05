“El doctor Cardona recomienda a los directivos de la Corporación que se debe iniciar lo más rápidamente posible la compra de los terrenos en Palestina, para así tranquilizar a sus pobladores sobre la construcción del proyecto…” (Acta 051 julio 1 de 1992 Corporación Aeropuerto Palestina)

“… el señor Alcalde de Manizales, propone a los asistentes que los 100.000 metros cuadrados aproximados que la Corporación tiene en Santágueda, no sean vendidos hasta que se agoten los recursos que actualmente tiene la Corporación. También plantea que los recursos representados en cuentas por cobrar, respalden créditos que permitan a la Corporación incrementar la capacidad de inversión en compra de terrenos… y que el proceso de compras en Palestina se agilice, buscando rápidamente iniciar los movimientos de tierra...”. (Acta 065 agosto de 1993 Corporación Aeropuerto Palestina)

Las anteriores son algunas de las intervenciones de Germán Cardona como miembro de la Junta Directiva de la Corporación Aeropuerto Palestina, en la cual participó durante varios años, en compañía de sus sempiternos amigos, quienes se encargaron de manejar los recursos económicos del Aeropuerto durante los primeros lustros del proyecto. No sobra advertir que gran parte de las compras de los terrenos donde hoy se construye el Aeropuerto contaron con su aquiescencia, participación, conocimiento y aprobación, y en ninguna parte consta su oposición a que se invirtieran los recursos del municipio de Manizales en el proyecto.

Pero, lo que hace el poder, o la soberbia o los intereses personales: en agosto 1 de 2017, en un reportaje para LA PATRIA, y previo a asumir nuevamente el ministerio de transporte de Santos, el mismo Germán Cardona, que participó activamente y aprobó la compra de terrenos y el desarrollo del proyecto, dijo: “Me parece una irresponsabilidad que se hubiera embarcado la ciudad y el departamento en un proyecto de esa envergadura, sin haberlo estructurado primero”. ¿¡Qué!? Después de que él mismo participó en unas inversiones millonarias para que Aerocafé se desarrollara en los terrenos cuya compra recibió su aprobación, ¿qué pudo haber cambiado para pasar de una viabilidad completa a ser la mayor irresponsabilidad?

Y el pasado domingo, en un artículo de LA PATRIA, sentó su nueva posición sobre Aerocafé, atendiendo “serias” recomendaciones de “un amigo piloto con amplísima experiencia”, ¡y salió del clóset!: se declaró públicamente enemigo del proyecto, sin aportar mayores argumentos y proponiendo su construcción en otro sitio. ¿Qué intereses lo mueven hoy para haber sufrido esa metamorfosis, y considerar que los terrenos que se compraron con su aquiescencia ya no reúnen las condiciones de aeronavegabilidad?

¿Será que cuando aprobó la compra de los terrenos en Palestina no tuvo en cuenta que se tendrían que construir las “vías de acceso y retirar unas cuerdas de alta tensión propiedad de ISA” que desde ese entonces existían? ¿Será muy responsable haber aprobado la inversión de multimillonarios recursos de Manizales, para terminar construyendo “parques industriales, viviendas, proyectos educativos o de turismo” en un municipio vecino? ¿No tuvo suficiente con haber servido de instrumento retaliador del gobierno Santos con los caldenses, cuando fungió dos veces como ministro de transporte? ¿Qué motivó a Germán Cardona a convertirse en enemigo del departamento? ¿O será que ya no le suena el proyecto porque no ve la posibilidad de que él o sus amigos tengan injerencia directa en el patrimonio autónomo, que se conformará precisamente para blindarlo de esas garras?

¡No, doctor Cardona!: Usted, cuando pudo, le dio la espalda a esta región, la abandonó, la desestimó, la minimizó y se convirtió en su mayor opositor. Hoy la gente es otra, la realidad es otra, los dirigentes son otros y, aunque Usted y sus amigos sigan pretendiendo dominarnos y abusar de su poder, las cosas no están tan fáciles. Tal vez después de tantos atropellos despertamos y no estamos dispuestos a que vengan a truncar lo que logramos rescatar de las garras ominosas de la corrupción privada. La era Santos, por fortuna, ya terminó; y su metamorfosis, Germán, no nos convence.

Pueden consultar las actas en mi blog www.titepava.com