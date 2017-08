Dice la noticia en El Tiempo: “Escobas, traperos, pocillos, botas y hasta exprimidores de naranja hacen parte de la lista de bienes entregada por las Farc al Gobierno, el 15 de agosto”. Y en otro párrafo anuncia: “…uno de los capítulos más polémicos del inventario es el de “bienes por concepto de inversión social”, en el que relacionan tratamientos médicos como cirugías umbilicales por 3 millones de pesos, extracción de venas várices por 1,6 millones de pesos y una cirugía de cavidad de pene a un joven por 150.000 pesos… y 3.753 kilómetros de vías…”. ¡Habrase visto! ¿Queremos más cinismo?

Después de leer esta noticia caí en un sopor profundo -tal vez queriendo escaparme de esta miserable realidad-, y tuve un sueño: presenciaba un diálogo entre un comandante de las Farc y un miembro de sus tropas. Estaban en un lujoso hotel de la costa colombiana, rodeados de escoltas, y bebiendo wisky por cuenta de nosotros:

- Para informarle, mi comandante, que los niños se crecieron…

- ¿Y qué hay con eso?

- Pues que ya no los podemos devolver como menores… ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Parece que fue ayer que eran apenas unos infantes de diez y once años...! ¡Y cómo se veían de lindos con esos fusiles al hombro...!

- ¡Y esas niñas vírgenes…! ¡Cómo alegraban nuestras tropas!

- ¿Entonces, qué vamos a hacer?

- Se me ocurre, mi camarada comandante, que en vez de menores entreguemos unos cuantos pares de botas “Machita”; seguro no encontrarán alguna diferencia. Y hasta se alegrarán: a las botas no hay que alimentarlas, ni cuidarlas, ni preocuparse porque entren a hacer parte de la corrupción del ICBF.

- ¡Listo! ¡Dé la orden entonces…!

- Mi comandante: nos están exigiendo que, además, entreguemos las rutas de narcotráfico.

- ¿Y cómo atenderemos nuestro negocio?

- No se preocupe, camarada, que también hay solución. Entregamos unos kilómetros de carreteras del país y unos cuantos exprimidores de naranjas, y decimos que nos dedicábamos a traficar exprimidores por esas vías y que ese es el stock que nos queda.

- ¡Claro! Y podemos sugerirles que se los entreguen a la DIAN y quedarán felices… Allá le darán un uso perfecto.

- ¡Daré la orden entonces!

- ¿Hay más inconvenientes?

- Lamento decirle que sí, mi camarada. La derecha, que se volvió tan exigente, pide que despejemos de minas los campos de Colombia. ¡Qué tal! Con el trabajo que nos costó sembrar medio país con esos artefactos…

- Tranquilícese, camarada. Podemos entregarles unas cuantas escobas para que barran esos campos. Así, nosotros entregamos las herramientas y que ellos pongan de su parte la mano de obra. ¡Tampoco pueden esperar que hagamos todo el trabajo!

- ¡Perfecto, mi comandante! ¡Usted es un genio! Pero… ¿cómo reaccionarán los colombianos ante esta entrega?

- ¡Hombreeee…! Los colombianos no reaccionan; los colombianos perdieron la capacidad de asombro; los colombianos están anestesiados. Además, ordenamos a la prensa que a esta noticia no se le dé despliegue. Y si encontramos reacción, pues doramos la píldora. Ordenamos que se anuncie un nuevo escándalo; le decimos a la camarada Teodora, o al comandante Cepeda o al amigo Serpa que se inventen algo… ¡Y problema solucionado...!

- ¿Y ellos sí estarán dispuestos a inventar algo…?

- ¡Por su puesto! Primero, no hay que olvidar que son nuestros aliados; y segundo, podemos ofrecerles parte del “inventario de bienes por concepto de inversión social”. Así, le pagaríamos a Teodora con una extracción de venas várices; a Cepeda con una de cavidad de pene; y a Serpa con una depilación definitiva…

En ese momento me desperté, al escuchar las notas del Himno Nacional. El presidente Santos iniciaba una nueva alocución en la cual daba cuenta a los colombianos de la exitosa entrega de bienes de las Farc y de la maravillosa contrición de estos grandes patriotas que hoy se sacrifican aportando sus bienes para reparar a las victimas. ¡RIP!