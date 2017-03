Marcho por Colombia

No han sido pocas las descalificaciones, los improperios, los ataques y hasta las amenazas que hemos sufrido quienes apoyamos la marcha de mañana 1 de abril. Es la demostración de pánico de los defensores de este Gobierno que son, coincidencialmente, quienes se lucran de él y se vienen enriqueciendo a manos llenas con mermelada, prebendas y dádivas, sin considerar que el país está atravesando por la mayor pérdida de valores y la más catastrófica desinstitucionalización.

Pero lo curioso es que el desespero y la crispación que demuestran los pocos santistas que quedan en el país, los ha llevado a comportarse como dictadorzuelos que temen perder el poder que aún tienen y que saben que está llegando a su fin. Los hace comportarse de una manera que raya con lo delictuoso, emitiendo comunicados amenazantes y diatribas oprobiosas tendientes a causar temor en los millones de colombianos que queremos manifestar nuestro descontento con este fatídico gobierno y acudimos a las vías democráticas y pacíficas para hacerlo.

Porque somos millones los colombianos que marcharemos por Colombia, y no para defender un partido, un candidato o un sector político. Lo haremos para manifestar nuestro rechazo a la dictadura que se entronizó en nuestro país; para expresar nuestro dolor por la entrega de los tres poderes constitucionales a las veleidades de las Farc; para oponernos al irrespeto de este Gobierno a la voluntad popular; para gritarle al mundo que Colombia va hacia un despeñadero, empujado por el presidente Santos y su alianza macabra con las Farc; para sentar un gran precedente de que aún existe conciencia cívica, ánimo de lucha y poder colectivo; para protestar por el nivel escandaloso de corrupción que se alimenta desde la propia Presidencia de la República.

Sí: tienen pánico. Y no es para menos. Porque el descontento en el país es tal, que inundar las calles con colombianos pacíficos rechazando el gobierno Santos, será la demostración de que no es solo Colombia la que ha sido engañada, sino que el mundo entero ha sido también víctima de los embustes y ha sido manipulado por la desinformación y la penetración de los tentáculos de una alianza izquierdista que poco a poco se apodera del país. Es dejar en evidencia más allá de las fronteras que Colombia necesita la solidaridad mundial para reencaminarla por la senda democrática que se pierde a pasos agigantados. ¡Sí: marcharemos por Colombia con toda nuestra energía!

* * *

El 27 de febrero de 2015 escribí la columna “Detrimento en la ILC”. En ella expresé: “Hoy el diario LA PATRIA expide la noticia de que la 'Contraloría de Caldas determinó que hubo un presunto detrimento patrimonial en la Industria Licorera de Caldas. La supuesta irregularidad está relacionada con un contrato que realizó la destilería por $232 millones, con la firma Integral Ltda., para internacionalizar el Ron Viejo de Caldas. Según el comunicado de la Contraloría, el presunto detrimento se dio porque la empresa contratada no cumplió con lo pactado con la destilería…'”.

¿Son estos los señalamientos infundados que me critica una columnista del diario LA PATRIA? ¡Seguramente! Y esto demuestra su sesgo y desinformación, pues no fue el suscrito el autor de esa acusación, sino la propia Contraloría quien la determinó y el diario LA PATRIA donde se publicó la noticia. Quiero además refutarle que haya mermado las “querellas temerarias” porque alguna persona acudió a la justicia penal denunciándome por calumnia. ¡Falso! No he vuelto a mencionar a Gilberto Saffón Arango porque su resistencia llegó al límite y decidió alejarse de las mieles del poder del que tanto se lucró durante años. Cumplido el cometido de separarlo de los entes gremiales no encuentro razonable seguir en una pelea personal que terminaría desgastándome sin razón alguna. Entiendo el dolor de la columnista porque nadie en la región se ha atrevido a tocar de manera tan directa a quienes la protegen. Pero creo que el mandado, en este caso, le quedó mal hecho.