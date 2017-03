En otra de sus intervenciones fantasiosas, el presidente Santos ha dicho con el mayor desparpajo que en su gobierno a Odebrecht le ha ido “como a los perros en misa”. ¡Ja! Como si no hubiera quedado en evidencia el otorgamiento de billonarios contratos, y como si el país entero no supiera que su campaña fue penetrada hasta los tuétanos con dineros que se constituyen en sobornos con la contraprestación específica, cuantiosa y perniciosa que hoy se ha destapado. Esta es otra de sus grandes mentiras que, en la práctica, solo reflejan la falta de respeto que el presidente tiene por el pueblo colombiano.

Porque a los que sí nos ha ido como a perros en misa es precisamente a nosotros: al pueblo. A esa Colombia que tiene que sufrir el alza desaforada de impuestos a pesar de las promesas de campaña de no subirlos. A esa Colombia que tiene que soportar que, emulando las dictaduras, el propio Gobierno viole la Constitución y, en complicidad con sus mayorías en el Congreso, transforme la institucionalidad vía fast track. A esa Colombia que ve con impotencia cómo se acabó con la majestuosidad y dignidad de la justicia, permitiendo que los peores enemigos de la patria nombren sus propios jueces y se revistan de una vergonzosa impunidad. A esa Colombia que está plagada de corrupción proveniente del Gobierno Nacional y que ha permeado hasta el último rincón de la patria.

¡Sí! Nos ha ido como a perros en misa. Porque después de haberse desconocido las mayorías que votamos No en el plebiscito, el Gobierno pasó a hacerle entrega de nuestro país y de su institucionalidad a los multimillonarios terroristas farianos que hoy se pasean orondos por todo el territorio, y son tratados como héroes en las distintas dependencias estatales. Esos mismos terroristas que, en medio de otra farsa, dicen desarmar a 322 de sus hombres en la primera entrega (que constituye, según ellos, el 30% de su armamento) y a cambio reciben la dotación oficial para 1.200 guerrilleros que entrarán a reemplazar a la fuerza pública en sus zonas de relax. ¡Excelente negocio para nosotros, los perros en misa!

Porque, según las cuentas, las Farc pasarán a depositar en contenedores dentro de sus propias zonas veredales, solo las armas de 1.072 hombres, cuando se calcula que el equipamiento no es inferior a 45.000 armas, sin incluir misiles tierra-aire, minas antipersona, explosivos, etc. Y para el Gobierno es suficiente y se declara satisfecho con el depósito de 1.072 “changones” o, en el peor de los casos, fusiles de uso privativo de las FFMM que han sido robados en combate, sin reparar en que cada fusil representa la vida de uno o más de nuestros héroes, otros “perros en misa” que sufren las consecuencias de este fatídico Gobierno.

Y, como si fuera poco, nos toca presenciar las presiones del Gobierno al fiscal, al mejor estilo chavista, para que archive los procesos contra sus exministras Parody y Álvarez. ¡Qué tal! Justo ahora que las investigaciones comienzan a arrojar resultados y se empiezan a destapar más y más contratos con Odebrecht, se quiere maniatar a la Fiscalía para que todo lo que pueda untar a este Gobierno (que hasta hace poco hacía alarde de su honestidad y transparencia), sea desestimado. ¡Definitivamente estamos tocando fondo! ¡Definitivamente es a los colombianos de bien a quienes nos está yendo como a perros en misa con el Gobierno Santos!

* * *

Aterra que en la carta que le enviaron las fuerzas vivas del departamento al Presidente de la República, solicitándole la intervención para hacer realidad la construcción del Aeropuerto del Café, la única firma que no aparece dentro de los parlamentarios caldenses es la del representante Arturo Yepes Alzate. Siendo éste uno de los proyectos más importantes para la supervivencia, el progreso y el futuro del Departamento, y al no poderse contar con su colaboración, ¿tendrá el descaro de pedir aquí nuevamente los votos para su reelección? ¡Lo veremos en campaña!