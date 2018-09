Después del triunfo, porque la elección de Duque lo fue, habrá de enfrentar el asunto de la gobernabilidad, toda vez que no se tienen las mayorías suficientes y, de entrada, o mejor como lema de su campaña el presidente renunció al más fácil camino para lograrlas, señaló que no habría mermelada y lo viene cumpliendo. El resultado es una singular paradoja: Que ahora se impone darle gusto a las minorías, que el programa que debe cumplirse es el de ellas, esto es, que se ganó para perder. Elegido primero por el Centro Democrático en franca lid con otros cuatro muy buenos candidatos y triunfador igualmente en una consulta para sacar adelante un programa que se hizo público y por el cual finamente votó el pueblo, debe ser sustituido. Habrá acuerdos pero desde luego, no con quienes pretenden un orden distinto contra el cual el pueblo también voto mayoritariamente.

Si hay una función que es particularmente del arbitrio del presidente es el relacionado con los nombramientos y de estos, especialmente los relacionados con la representación de Colombia en los organismos Internacionales o en las naciones amigas (con el obvio respeto de los cargos de carrera), para que ahora se pretenda por las minorías oponerse a algunos nombramientos, en los que se evidencia una manifiesta persecución ideológica, que es notoria en el caso del Dr. Ordóñez. ¿Que como procurador persiguió a Petro? Lo que hizo fue sancionarlo con sobrada y justa razón. ¿Que se opone al aborto indiscriminado? Al día de hoy solo procede en los casos permitidos por la ley, lo que dice la Corte solo obliga en el evento para el que se pronuncia. Desde luego que el cuerpo es de la mujer, pero si porta un embrión éste también tiene derecho, que debe prevalecer puesto que la decisión contraria destruye la vida del que está por nacer. ¿Que se opone a la muerte digna? Es una forma indebida de decirlo, una cosa es oponerse a la muerte digna y otra hacerlo a la eutanasia porque muerte digna es también la señalada por la Ley 1733 de 2014 por la que al enfermo en fase terminal se le asiste con cuidados paliativos que controlan el dolor hasta su muerte. Por ser contraria al aborto también pretenden oponerse a la designación de la Dra. Vivian Morales como embajadora en Francia, como Ordóñez con una amplia trayectoria que avala el nombramiento. O la muy señalada de los gais, que espero sigan siendo minoría, con la permanente exigencia para que se les dé matrimonio. El matrimonio según la vieja definición del Código Civil es “…un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente”, en ocasiones sin embargo quienes se juntan son dos hombres o dos mujeres y a esa unión la legislación colombiana les otorga los mismos derechos que tienen los casados y los que constituyen una unión libre, esto es respeto en su diferencia, asistencia social, pensión y derechos patrimoniales o hereditarios, pero no es suficiente, es una cantaleta o mejor una pataleta, exigen matrimonio aun cuando para ello transformen la institución que no será unión de un hombre y una mujer, ni tendrá por objeto procrear.

Unas señoras muy inteligentes tomaron como bandera política, que debía serlo de todos, la corrupción y, además astutas, incluyeron entre las siete preguntas la rebaja de los sueldos de los congresistas que al tiempo de la consulta superaba los 32 millones de pesos. Puestas en la tarea recogieron las firmas necesarias para una consulta, la llevaron al congreso en fecha preelectoral y por supuesto el Congreso la aprobó con lo cual se debió fijar fecha para la consulta que nos costó 300 mil millones. Las siete preguntas tuvieron una votación superior a 11,7 millones de votos, pero no pasaron el umbral que era de algo más de 12,2 millones por lo que no fueron aprobadas y no puede exigirse su cumplimiento. Que hay allí un mandato claro, sí, pero no para declarar aprobado lo que se consultaba sino para que se enfrente la corrupción. Un mandato para que todos nos ocupemos, porque la corrupción nace desde los pequeños detalles por los que se busca tributar menos, copiar en los exámenes, falsificar certificados y luego va creciendo como un magma o un germen que todo lo invade, frente el silencio también corrompido de muchos (debería decir corrupto pero en mi época de joven, hace pues muchísimos años, a los muchachos que se salían del orden les decían corrompidos). Como lo recuerda Augusto León Restrepo en su columna o cambiamos o nos cambian, lo grave es que quienes promuevan ese cambio vendrán por todo; a la puerta tocan el Comunismo y el Castro-Chavismo.

A tiempo de cumplirse el término para el registro de las bancadas como de gobierno, oposición o independientes, el partido de la U se inscribió como de gobierno dándole así al presidente Duque, con el apoyo además del Centro democrático, de los Conservadores y el MIRA ya ratificados, mayorías suficientes en el Congreso de la República para sacar adelante sus propuestas. La decisión era esperable, la U nació para la reelección de Uribe quien no tenía partido (el presidente se había lanzado como disidente liberal y el oficialismo derrotado no le acogió); una vez definido que no habría segunda reelección y descartado Andrés Felipe Arias, la candidatura del Uribismo recayó en Juan Manuel Santos quien se apropió del Partido de la U, que ahora vuelve a sus orígenes. Vargas Lleras regresó así mismo a Cambio Radical y con un escaso 7,28% de los votos pretende que el congreso vote su programa y no el de quien ganó.