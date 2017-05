Un viaje semiamargo

El viaje que acaba de finalizar el presidente Santos para encontrarse con el señor Trump debe haber tenido un amargo sabor por la cantidad de incertidumbres de que estuvo rodeado, comenzando por la noticia que recibió de la Corte Constitucional desaprobando dos elementos importantes del Fast track, obligando a que cada uno de los artículos que involucran este nuevo sistema deben ser estudiados por el Congreso, eliminando la rapidez en el estudio de los mismos, y regresando a otro "congresito" en el cual la aprobación de las leyes se vuelve en algo interminable. Era una de las herramientas más importantes con que contaba el gobierno para manejar su estrategia con el Congreso. Un triunfo del Centro Democrático.

Por otro lado, muy oportunamente "porky" Maduro salió con su manida costumbre de amenazar con miles de milicianos y no sé cuánto armamento, de invadir las fronteras con Colombia, para evitar que la oligarquía bogotana siga tratando de adueñarse de Venezuela y tumbar a su glorioso gobierno. Afortunadamente, Santos estaba muy distraído con su viaje y no le paró, hasta el momento, ni cinco de bolas, pero quién sabe qué pasará cuando regrese y vuelva a enfrentarse a su nuevo mejor amigo.

También el bandido Timochenko declaró a su pandilla en asamblea permanente, lo que no tengo idea de qué quiere decir, pero imagino que es otra amenaza que se nos viene encima para dañarnos la vida y seguir mamando gallo en todas las promesas que han hecho para detener el baño de sangre.

Por más que se digan mentiras, estamos en una situación muy parecida a como la de hace cuatro años, con el agravante de que ahora tenemos encima no solo al sanguinario grupo de los "elenos", sino las bandas criminales que para nuestra desgracia están cada vez más organizadas y peligrosas.

Por otra parte, tengo que reconocer que en la conferencia con Trump no le fue del todo mal a Santos, a pesar de que si analizamos en detalle las declaraciones no pasaron de cumplidos personales de parte y parte, pero es posible que en la reuniones privadas con los asesores del "hombre del muro" algo bueno se haya conseguido.

Finalmente, tenemos que estar con toda la atención puesta en Venezuela, porque sus gobernantes no se van a parar en pelitos para dar apoyo a los malhechores y la ayuda que les pidan los terroristas, para que desde el territorio vecino nos hagan todo el mal que les sea posible, y a pesar de las promesas de los gringos, no creamos que van a poner a nuestra disposición armas para defendernos, y ellos si las tienen y en cantidades sobrantes. Recordemos todo el armamento que compró Chávez a Rusia y la desfachatez con que nos lo pasaba por las narices.

Está bien la cancelación de las cuentas bancarias a los esbirros del régimen, pero sería más efectivo si esa medida se la aplicaran a los militares que están manejando el poder.

