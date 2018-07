1- Los conocidos asesinos están pretendiendo volver con toda su crueldad a hacernos otra vez la vida imposible buscando darle al país otro baño de sangre con el que darían un primer golpe al inicio del mandato del nuevo Presidente de Colombia. Las inicuas masacres cometidas sobre todo contra la Fuerza Pública de la manera más aberrante, han vuelto a ponernos en alerta plena, porque no podemos volver a convertirnos en carne de cañón de crueles y salvajes asesinos, que en esta ocasión son dirigidos por uno de los disidentes de las Farc conocido como Guacho, contra quien el Gobierno tiene que enfilar todas sus baterías porque está demostrando con creces que su capacidad de asesino lo va a colocar en los primeros puestos de crueldad.

Estamos viendo cómo el Ejército y la Policía han venido haciendo toda clase de esfuerzos para enfrentarlo, pero desafortunadamente esta labor de enfrentamiento no tiene nada de fácil, y por el contrario parece que brotaran de las entrañas de la tierra con toda su capacidad de maldad. En los primeros enfrentamientos no se han conseguido la eficacia que todos queremos, pero estamos seguros de que con el nuevo gobierno, y siguiendo las enseñanzas que nos dejó el gobierno del Dr. Uribe, pronto veremos resultados que no nos dejarán volver a caer en una especie de pesimismo.

2- Un tema que viene tratándose desde hace muchos años, más de sesenta, es el peligro que representa el uso del asbesto para la salud humana. Este es un tema que debería estar resuelto hace mucho tiempo, porque la peligrosa situación se sigue agrandando y el número de víctimas no disminuye.

Vamos por partes en breve resumen: el asbesto es un mineral fibroso que se encuentra en abundancia sobre todo en Sudáfrica, Canadá, Brasil y Rusia. En Colombia tenemos unas minas en la población de Yarumal (Antioquia) dentro de socavones con vetas parecidos a las del carbón, pero de color blanco y con diferentes formas, que van desde la fibras lisas cuyo peligro es relativo, porque generalmente el mismo organismo las expele cuando entran a los pulmones, hasta otras fibras que tienen forma de lanza, y que al no poder ser expulsadas, quedan permanentemente "clavadas" en el sistema respiratorio formando una clase de cáncer de muy alta peligrosidad.

El uso de este tipo de asbesto debe ser erradicado a la mayor brevedad, sobre todo de los sitios donde exista el peligro de alta densidad de fibras en el ambiente, como en la fábricas que lo utilizan como materia prima para sus productos, como en las minas que abundan en el mundo.

Voy a dejar este tema en espera de saber cuándo se van tomar medidas definitivas para ir ampliando detalles sobre este delicado asunto.

Muchos temas para tratar y muchas preocupaciones hacia el futuro. Tenemos que ir por partes, pero sobre todo con mano fuerte si no queremos volver al pasado.

P.D.: El joven se enorgullece de su juventud como si este no fuera un privilegio que tuvo hasta el más bobo.