Soy profesional en mercadeo, con posgrados afines a la empresa privada, certifico dos idiomas, y aunque lo que menos quiero es plasmar en esta columna mi curriculum vitae para buscar puesto, aunque a veces me dan ganas; sí debo iniciar con mi perfil para describir como terminé en un oficio tan diferente al estudiado, en el hermoso pero desagradecido mundo del ser político.

Transcurría el 2004, y como comerciante, especialmente de negocios nocturnos, no solo comencé a conocer gente importante, de esa que uno puede necesitar porque aquí nunca se sabe, y el que no tuviera palanca se jodía (aunque las cosas a hoy no han cambiado del todo, dígamelo a mí), sino también a algunos funcionarios municipales del momento que me obligaron a entender lo que dice el aforismo: “Vale más un gramo de poder que una bolsa de derecho”. Y tuve la fortuna que de esos importantes, uno me cautivó, Óscar se llamaba, y casi fue presidente. Junto a él y su primo Jaime conocí la decencia aplicada a la política, entendí que sí había otro camino, el cual yo quería comenzar a andar. Hasta aquí, todo muy romántico, el vía crucis comenzó cuando la decisión fue tomada y comunicada en casa.

Una noche de febrero del 2006, después de llegar de correría por el hermoso oriente caldense, reuní a mis padres en la sala, he tomado una decisión de vida, les dije:

"Voy a volverme Pateta, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá. Ya le he robado a papá daga y pistolas; ya estoy armado y listo; y me voy a robar y matar gente, y nunca más ¡ten presente!, verán a Beto desde hoy", eso, creo, fue lo que entendieron, porque mi papá daba alaridos cual parto, y mi mamá se tendió en el sofá a llorar la trágica noticia, y lo que simplemente dije fue: Voy a ser Político.

Después de una década, pensamos que la decisión fue la correcta. Hemos sobrevivido a escándalos, investigaciones, comentarios, rumores, elecciones y periodistas, tan es así, que todavía hay columnistas como el doctor “Tite” Pava que quienes conocemos la fuerza e inteligencia de sus escritos, aun se atreve a hablar bien de un político.

El 29 de diciembre recibo un chat a las 6 am con un link que me dirigía a la columna de Jorge Enrique Pava. Antes de abrirlo, debo confesar, me eché varias veces la bendición, pero me encuentro con la sorpresa, que me daba la bienvenida a la presidencia con palabras de credibilidad y afecto, pero cuando termino de leer el artículo me vi en la obligación de llamarlo: Primero, agradecerle la generosidad hacia este concejal, segundo, decirle que no estaba de acuerdo con los conceptos (por no decir insultos) hacia el Concejo y principalmente al anterior presidente Víctor Hugo Cortes. Y tercero que me veía obligado a contestarle a través de este mismo medio como representante legal de la entidad, lo cual hago a continuación:

Frente a “la pestilencia corrupción, descaro e irrespeto” que se hace mención, déjeme decirle que no solo me encontré con una entidad sin olorcitos, porque en lo físico, no podía estar más organizada para el servicio al ciudadano, sino también en lo contable con cuentas claras y en lo administrativo, con un Concejo moderno a la altura de las grandes capitales.

¿Descaro e irrespeto? Tampoco lo sentí. Un equipo de trabajo motivado, con sentido de pertenencia, gracias a la altura con la que fue tratada por la anterior presidencia, Concejales estudiosos y unidos en su amistad independientemente de sus posiciones, gracias a la excelente gestión de la mesa directiva. Frente al ciudadano, mucho menos; más de 2.500 ciudadanos atendidos en las instalaciones, 27 jornadas de socialización del POT con participación ciudadana, 9 visitas de campo, entre otras, solo puede denominarse respeto a la democracia.

Cuando habla del comentario “este micrófono tiene que ponerse a valer”, creo que el contexto es otro, lo que quiso decir el concejal, que además lo dijo en sesión plenaria, no en tertuliaderos, fue “este micrófono lo hago valer” y no refiriéndose a dádivas sino a la dignidad de la curul, la que se debe hacer valer.

Eso sí debo aceptarle amigo Tite, como Ud lo dice, el reto es inmenso; hoy, hay una Corporación digna, estudiosa, respetuosa, de concejales que realizan un ejercicio serio, (si elegirme a mí como presidente cabe en ese concepto), y mantener el rumbo que se ha dejado no será fácil y aunque este sea el único espacio donde hasta hoy puedan reunirse, debo agradecerles a ud Tite y a Víctor por el interés que cada uno muestra por el bien de la ciudad desde la pluma y el micrófono.