Ser feliz no es lo mismo que no tener a veces emociones dolorosas, esa es una quimera y un engaño.

Mira: Solo hay dos tipos de personas que no sienten esas emociones: Los sicópatas y los muertos.

Sentir emociones dolorosas es una buena señal: No eres un sicópata y estás vivo. Podemos trabajar con eso.

Pero hoy en día la gente cree que ser feliz significa estar radiante todo el tiempo y no enfrentar crisis penalidades.

No, si alguna vez sientes tristeza, ansiedad o envidia hacia tu mejor amigo, o te acosa el miedo, tranquilo, es normal. no te pasa algo malo.

Lo que te pasa es bueno, lo malo sería si no pudieras sentir estas emociones. Si las reprimes, se fortalecen y se intensifican.

Deja que estas fluyan con amor, exprésalas en paz, se marcharán y abre tu ser a emociones placenteras y alegres.

Una emoción negativa viene a eseñarte algo, acógela sereno y con amor, luego enfoca tu mente en lo positivo.