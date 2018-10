Steve Jobs tenía 23 años cuando nació su hija Lisa y por años le negó la paternidad y el sustento que necesitaba para criarse y educarse.

Su madre tuvo que apañárselas con ayudas sociales y Lisa ahí, sin el apoyo sentimental y de afecto del padre. Dice ella:

"Yo era una mancha en su espectacular ascenso, ya que no encajaba con la narrativa de grandeza y virtud que él quería para sí mismo".

Jobs no contribuyó a la manutención hasta que se vio forzado. Otros ayudaron a pagar el estudio o la acogieron a veces en sus casas.

En una terapia familiar, siendo adolescente, confesó: “Me sentía sola y esperaba que él me diera las buenas noches”.

Ahora vive bien con su sus hijas y su buen esposo y asegura: “Así me hubiera gustado verlo, pendiente, sensible y vivaz”.

Él le pidió perdón antes de morir en 2011 por no haber pasado más tiempo con ella, olvidar sus cumpleaños y no devolverle las llamadas. Lisa le perdonó.

¡Ah, cómo nos cuesta a los humanos poner de primero el amor! No hay que juzgar a Jobs porque sus padres lo dieron en adopción.