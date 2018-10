¿Por qué me estás olvidando? ¿Por qué te aburres conmigo o me tratas con desdén? ¿Por qué me traicionas?

Cuando no me tenías me buscabas y algunas veces hasta me rogabas y sufrías por mí. Sentías celos cuando veías a otros conmigo.

Tan pronto me conseguiste, me dedicaste tu interés, tu tiempo y tus cuidados. Antes oraste para tenerme y ya no oras para conservarme.

Siempre llegabas bien puntual a nuestras citas y en tu rostro se notaba la alegría por tenerme y la compartías con otros.

Te recuerdo que de mí depende tu bienestar y el de tu familia, gracias a mí dispones de servicios médicos y estabilidad.

Yo velo cada día y cada hora por tu seguridad y la de los tuyos. Soy yo quien te proporciona lo que necesitas.

En verdad no entiendo por qué no me cuidas igual que antes. Ojo, piensa que en cualquier momento me puedes perder.

¿Acaso no sabes que son muchos los que me buscan y sufren por mí? ¿Acaso olvidas que hoy me tienes y mañana tal vez no? ¿Lo captas? Soy yo, tu trabajo. Ámame y cuídame.