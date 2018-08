Soy el agua y te hablo con amor: De mí nació hace unos 2.700 millones de años la vida que disfrutas y no sueles valorar ni cuidar como debe ser.

En cada persona varía, pero alrededor de un 60 o 70% de lo que eres es agua y sin mí no puede funcionar tu cuerpo.

Además, sin agua del exterior, no puedes sobrevivir más de tres o cuatro días porque tu vida depende de mí.

Perdona, entonces que te diga algo: Con escasas excepciones, no siento que los humanos me amen y me cuiden.

Antes bien me usan sin conciencia y me contaminan con infinidad de químicos, residuos y desperdicios.

¿Alguna vez me has honrado y dado gracias antes de servirte de mí o me has pedido perdón por los daños que me causas?

Sé más consciente y cuida este planeta que debería llevar mi nombre porque es más agua que tierra.

Te pido que por favor me ames, me protejas y, antes de usarme, me pidas permiso como lo hacen los indígenas sabios y amorosos.