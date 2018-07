No tiene sentido intentar cambiar las almas que aún están atrapadas en la realidad de la conciencia basada en el ego.

Ellos no quieren tu ‘ayuda’, ya que todavía no están abiertos a las energías basadas en el corazón.

Como “trabajador de la luz” piensas que necesitan su ayuda, mientras ellos no la quieren y creen que no la necesitan.

Un trabajador de la luz es muy aficionado a dar y ayudar, pero a menudo pierde su poder de discernimiento.

No se puede ayudar a quien no lo acepta. Muchas ayudas son estériles y otras hacen daño.

El deseo de ayudar puede trágicamente llegar a ser la trampa para ti porque te sientes bueno “ayudando” sin lograr nada.

Entender esto no es caer en la indiferencia, es aceptar que cada ser va a su ritmo y que algunos eligen sufrir antes de despertar.

No es sabio “ayudar” interfiriendo en los aprendizajes de otros. Ellos necesitan estrellarse para tomar consciencia.