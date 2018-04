La ciencia es uno de los grandes logros del ser humano y lo sacó de un oscurantismo secular.

Gracias a ella se han borrado muchas falsas creencias y se ha avanzado en numerosas áreas de la vida.

Sin ella habríamos seguido frenados por supersticiones, mitos, dioses inexistentes y tantas mentiras disfrazadas de verdad.

No obstante la ciencia tiene sus límites, y no solo existe o es real lo que ella puede medir y comprobar.

No puedes probar científicamente que alguien te ama o cuán sinceros o no son los sentimientos.

La ciencia es un tipo de conocimiento, pero no es el único y, además, la realidad del Universo la sorprende cada tanto.

Las bacterias o microbios extremófilos sobreviven en temperaturas donde científicamente no se puede vivir.

La ciencia no puede demostrar si Dios existe o no. Eso está fuera de su campo de acción. La fe tampoco debe inmiscuirse en el campo de la ciencia.