Había una vez una pareja que aún mantenía vivo el fuego del amor, pero se enredaban con peleas y disgustos frecuentes.

Vivían en el norte de Vietnam y un día un pariente de ella los llevó a un monasterio a conversar con un monje budista.

Este Guía los escuchó, les hizo preguntas inteligentes y les enseñó a relajarse y a meditar.

En un estado sereno ellos vieron cuánto se amaban y cómo estaban arriesgando su relación por falta de interés y cuidado.

En especial fueron conscientes de que dedicaban poco tiempo a mejorar su relación y se enfrascaban en discusiones tontas.

También permitían que distintas acciones pequeñas los alejaran por no darles la suficiente importancia a los detalles negativos.

De hecho, el sabio les pidió caminar un rato con unas piedritas dentro de sus zapatos y para ellos eso fue horrible.

Entonces les dijo: No es la gran roca que encuentras delante la que te frena al caminar, es el guijarro que tienes dentro de tu calzado. Los detalles negativos son de cuidado.

No evadas esta pregunta: ¿Estoy yo preparado para morir? No me extraña nada que tu respuesta sea un no rotundo.

Pocos, muy pocos, se preparan en nuestra inculta cultura para ese trance que suele ser molesto o traumático.

Y lo es porque se llega a la muerte con una carga de apegos, temores, pendientes u odios que hacen más arduo ese paso.

Al contrario de lo que hacen los tibetanos y los budistas, la gran mayoría de los occidentales no se preparan para morir.

A esa transición hay que llegar con paz en el alma, con perdón y confianza, con fe y con todo en orden.

En el servicio que presto para ayudar a morir me encuentro con personas atormentadas y bloqueadas por miedos y odios.

Llegan a ese momento cumbre con distintos ciclos sin cerrar o pendientes y eso les impide partir serenos.

Ojalá este escrito te mueva a hacer algo al respecto. En mi libro “Muerte un paso a la vida” hallas luces, ejercicios y mensajes.