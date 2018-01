Renueva la confianza con esta plegaria: Dios mío, necesito confiar en ti, saber que me cuidas y que nada debo temer si estoy contigo.

Pueden azotarme muchos males, pero nada ni nadie puede lesionarme en mi esencia, en mi íntimo yo.

Pueden perseguirme los problemas y doblarme las enfermedades, pero siempre me levanto al ponerlas en su justa dimensión.

En la vida no hay problemas, hay aprendizajes, y algunos son vivencias materiales y lo material es efímero.

Señor, tú me llevas por el buen camino. Mi fuerza está en la fe, mi luz en la esperanza y mi única meta en la bondad. Te amo y te doy gracias, eres mi refugio y mi paz.

Mi reto es usar mis talentos, dar lo mejor y ser perseverante y apasionado ya que así es como actúan los triunfadores.

Amado Dios, me das paciencia ante las pruebas, me das tu luz cuando me rodean las sombras y me llenas de paz en todo momento.

En ti confío y nada temo porque me llevas de tu mano y contigo soy capaz de superar las crisis y estar sereno ante las tormentas. Gracias, te amo.