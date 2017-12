Estos días son una época propicia para nutrir tu espíritu con una obra tan espiritual y tan hermosa como El Mesías de Händel.

Suena inaudito pero él la compuso en 1741, solo en 24 días de una labor intensa y, según él mismo confesó, de sintonía con Dios.

El texto está tomado de la Biblia y se refiere al nacimiento de Jesús y toda su vida. Es un precioso oratorio en tres actos.

Su trozo más famoso es el majestuoso Aleluya, pero contiene otras bellas arias como “Unto as a child is born”: Nos ha nacido un niño. También The glory of the Lord. La gloria del Señor.

And he shall purify, y él purificará, es preciosa. De verdad Händel estaba inspirado cuando nos legó este tesoro.

Una buena versión la hallas en youtube si buscas El Mesías bajo la dirección de Sir Colin Davis. Escúchala, sigue la letra en internet, disfrútala y siente a Dios.

Te invito a dedicar unos 20 minutos de tu día a deleitarte y enriquecerte con melodías como esta o las de Juan Sebastián Bach, mejor en relax.

Hazlo y ganaras paz interior, afianzas tu fe y te sentirás más unido a Dios. Crea ese hábito y sólo obtendrás ganancias. Pon el número 20 en tu espejo como un recorderis y te ayudará a practicarlo.