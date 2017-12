En el año 385 Eteria, una peregrina, llegó a Jerusalén y escribió: “quedé impresionada por las espléndidas fiestas de la infancia de Jesús”.

La Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. La primera evidencia de esta fiesta se da en Egipto 200 d.C. el 25 de mayo.

En 350 d. C. el Papa Julio I fijó el 25 de diciembre como día de Navidad, pero las iglesias ortodoxas de oriente lo celebran el 6 de enero.

Se eligió el 25 para cristianizar la fiesta del Natalis Solis Invicti en Roma: Nacimiento del Sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo

La verdad es que no sabemos cuándo nació Jesús, pero no tiene importancia que se ponga una fecha y se celebre su nacimiento.

Ese día de su natalicio, en latín es dies natalis, y de allí se derivan la palabra francesa Noel y el Natale en italiano

Los evangelios no hablan del burro y el buey que llegaron al pesebre con base en un texto del profeta Isaías 1,3 que no habla de Jesús:

“El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende”.