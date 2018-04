Luego del Conversatorio de Manizales organizado por las fuerzas vivas de la ciudad el pasado miércoles 18 de abril, de conformidad con lo expresado por los cuatro candidatos presidenciales asistentes, al responder a las preguntas que formuló el director de LA PATRIA, presento de forma parcial en esta columna, elementos aislados de sus ideas, centrado en las propuestas de Humberto de la Calle en dos temas, la infraestructura (seguidas de comentarios en el marco regional), y la educación superior.

Al tratar sobre la infraestructura, interrogado cada contertulio sobre el Aeropuerto del Café, el ferrocarril a Buenaventura y la conectividad por tierra de nuestro territorio con el centro del país, resalto las siguientes apreciaciones parciales de los candidatos: a- asumieron todos el compromiso de construir el Aeropuerto del Café, salvo Gustavo Petro quien consideró que no servía para sacar nuestro café; b- hace una mención Iván Duque a favor del puerto de Tribugá, proyecto que no estaba en la pregunta; c- sugiere Petro la opción del tren eléctrico como alternativa al transporte aéreo y carretero para sacar a menor costo el café; d- le apuestan Duque y Vargas Lleras a la vía por Cambao como ruta de conexión; y e- propone Humberto de la Calle para integrar la hidrovía del Magdalena con el Eje Cafetero una ruta más expedida por el Norte de Cerro Bravo, que extendida a Urabá y a Buenaventura resuelva la intermodalidad del sistema de carga del país.

Como observaciones generales a estas propuestas, en primer lugar, creo viable Aerocafé, incluso financiado con una APP, de desarrollarse el proyecto no como un aeropuerto regional, sino con pista larga para lograr un impacto favorable, el cual estaría condicionado a su alcance transoceánico como ventaja estratégica y sin el cual no podría apalancarse el Paisaje Cultural Cafetero, porque, tal cual lo señaló Iván Duque con este proyecto detonaría el desarrollo turístico y el crecimiento del Eje Cafetero; en segundo lugar, sobre la conectividad regional también considero que la autopista de 80 km por hora para conectar a Manizales con Bogotá, no es la ruta por Cambao que se aleja del nodo de la hidrovía, ni su cometido se logra rectificando la actual vía a Mariquita de 1939; y tercero, sobre Tribugá no veo razonable ambientalmente el gran puerto que hemos soñado, y menos cuando la poca carga que genera el país, debería concentrase en Urabá y Buenaventura y complementarse con la salida del carbón andino, si se tiene en cuenta que una línea férrea como el Ferrocarril del Pacífico, con la escasa carga que hoy moviliza, resulta ser casi inviable.

En el tema de la educación, donde la pregunta le requirió a los candidatos posiciones sobre el déficit de las universidades públicas, y su concepto sobre la continuidad en su gobierno del programa Ser Pilo Paga, estos fueron los planteamientos: Gustavo Petro, quien descalifica Ser Pilo Paga en cuanto desconoce un derecho, promete educación pública de calidad y gratuita; añade además, que los 300 mil estudiantes que se gradúan por año en Colombia, costarían el equivalente a un precio de sustentación de 300 mil pesos por carga de café, recursos estos que no se pueden obtener si se liberan de la tributación los grandes capitales de Colombia; por su parte, Germán Vargas le apuesta a cerrar la brecha entre la educación en el campo y las ciudades, e Iván Duque, quien al encontrar el citado programa Ser Pilo Paga limitado, promete extenderlo en alcance para beneficiar a los estratos 1 y 2, y propone implementar una estampilla única de educación superior; y por último, De la Calle, además de afirmar que debe salvarse la universidad pública que como consecuencia de la Ley 30 se marchita, para garantizar la gratuidad como un derecho para pobres y ricos, y extenderla mediante las TIC a los confines de Colombia, buscando que con la inclusión que no se fragmente nuestra sociedad; añade además el candidato liberal, que integraría un nodo universitario articulado con los esquemas de producción en el Eje Cafetero, estructurando una especie de Silicon Valley, además de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología para incrementar la precaria inversión que hace el país en el sector.