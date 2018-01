Al examinar la evolución del precio de las exportaciones en función del costo de las importaciones de Brasil y México, que son las economías más grandes de Latinoamérica, y encontrar que el indicador pasó de 100 en 2010 a 89 en 2016, lo que significa un descenso de 11 por ciento en los valores promedio, surge la pregunta de si dado el deterioro de los términos de intercambio, consecuencia del modelo de dependencia tecnológica, ¿se puede lograr un desarrollo sustentable? Creo que sí, pero la clave estaría en una apuesta por la Ciencia y la Tecnología, como estrategia para modernizar el aparato productivo, sin comprometer el medio ambiente y la seguridad social.

Para empezar, en la región donde por ejemplo, Venezuela, Cuba y Nicaragua emplean un modelo cerrado, Colombia, Chile y México uno de apertura, y Uruguay, Brasil y Costa Rica el proteccionismo, tras dos años consecutivos de contracción, un quinquenio de caídas de los precios en la canasta de exportación y un débil aumento del volumen exportado, Latinoamérica presenta un modesto crecimiento promedio positivo en 2017, que según CEPAL estaría asociado a mejores expectativas del desempeño económico y de los precios de las materias primas que exporta la región.

Se sabe que si bien las economías de mayor tamaño en Latinoamérica, por el Producto Interno Bruto PIB, son Brasil con US$1,80 billones y un per cápita de US$8.655 y México con US$1,05 billones y un per cápita de US$8.201, también al examinar el PIB per cápita las más desarrolladas son Chile con US$13.793, Argentina con US$12.449 y Uruguay con US$15.221. Como referente, el PIB de Colombia, que al pasar entre 2014 y 2016 de US$379 millones a US$283 millones, consecuencia de una caída de los precios del petróleo, reduce el PIB per cápita a US$5.806, cuantía inferior al de Perú (US$6.046) y similar al de Ecuador (US$5.969), y también inferior al de Venezuela (US$7.749) que en 2013 superaba a la Panamá de hoy (US$13.680) e iguala ahora a Cuba (US$7.602).

Indudablemente, más allá de aprovechar el potencial natural para exportar materias primas, y enfrentar de paso la marejada proteccionista norteamericana, los latinoamericanos deberíamos: a) intensificar el comercio intrarregional de productos manufacturados de mayor elaboración; b) aprovechar el potencial cultural para la producción de bienes y servicios con valor agregado; c) fortalecer los renglones intensivos en el uso de tecnologías estratégicas como las TIC, la robótica, la biotecnología, las nuevas energías y la economía naranja; a modo de ejemplo, el BID ha recomendado fortalecer el comercio electrónico interregional, para disminuir la vulnerabilidad comercial de la región; d) identificar y gestionar los impactos de dichas tecnologías sobre la cultura, la sociedad y el medio ambiente, y e), resolver la inestabilidad en las políticas monetarias por ser un factor generador de conflictos internos y externos.

Dado lo anterior, podríamos pensar que un enfoque fundamental para lograr la sustentabilidad de las diferentes economías latinoamericanas, es cambiar la estructura del PIB: por ejemplo, si Venezuela depende de energéticos, puesto que el petróleo supone el 95% de sus exportaciones, en cierto grado también Colombia, porque crudo y carbón representan el 42%, seguidos de café, flores y plátanos con el 15%. Deberíamos ver lo que ocurre en América Central, donde la economía basada principalmente en agricultura, turismo e industrias pequeñas, hace que el PIB per cápita alcance US$10.749, y sobresale Costa Rica con un PIB per cápita de US$11.734, por ser el país más competitivo de la subregión tras Panamá, debido principalmente al turismo, la innovación, la educación y la sofisticación empresarial.

Similarmente, aunque Brasil, la mayor economía de exportación en la región pese a un salario mínimo de US$290 poco competitivo, muestra una canasta variada donde los productos exportados que sobresalen son materias primas (soja, mineral de hierro, azúcar crudo, petróleo crudo y carne de aves); otro es el admirable caso de México podrá elevar más el per cápita gracias a un salario mínimo de US$105 que actuará como atractor para la inversión extranjera, y sobre todo a una estructura de exportaciones donde sobresalen bienes con valor agregado (coches, piezas-repuestos, camiones de reparto, computadoras y teléfonos).